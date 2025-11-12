造謠蕭美琴砸錢進IPAC演講 他被逮稱反串：當真的人腦子有問題

陳姓網友今從日本返台，入境時遭警方攔下約談，並帶到入出境大隊偵訊室進行筆錄。（翻攝畫面）

副總統蕭美琴日前赴歐洲出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）發表演說，被視為是外交上的突破，不過日前有位陳姓網友「caffrey802」爆料，是捐款千億元換來的機會。總統府有發聲明，強調此為假消息，已通知警政單位依法處理。陳姓網友今（12）日從日本返台，入境時遭警方攔下約談，並帶到入出境大隊偵訊室進行筆錄。他接受媒體訪問時，強調這只是反串文，「光是法國BBC這個就夠扯了吧，會把他當真的人是腦子有問題啊！」

蕭美琴先前出席IPAC演說，被視為外交上一大突破，不過有位自稱「新人哥布林殺手」caffrey802的陳姓網友先前在Threads貼文，爆料「法國bbc報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了 20分鐘的口水，80e歐元拿來建設台灣不知道有多少？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」該篇po文曝光後引起熱議，隨後原po已刪除。

針對這起事件，總統府發言人郭雅慧強調，這是惡意謠言，已交由警方依法調查。IPAC邀請是由外館轉交，副總統應邀出席，代表台灣民主受到國際肯定，展現政府團隊共同努力的成果。

陳姓男子今天從日本回到台灣後，在桃園機場一下飛機就被警察鎖定逮人，接著移至移民署入出境大隊偵訊室進行相關筆錄。後來，陳男見大批媒體拍攝，他回應這很明顯就是個好笑的反串文，「光是法國BBC這個就夠扯了吧，會把他當真的人是腦子有問題啊！」記者追問他「這個有沒有犯法？」陳男則有些不滿回應，這就是個反串文「有犯什麼法？」就是覺得好笑才po的，「連發自己覺得好笑的文章都不可以了嗎？」

