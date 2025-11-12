造謠蕭美琴IPAC演講砸80歐元 41歲男「坐輪椅」下機秒遭逮：會信腦有洞

記者石明啟、林昱孜／台北報導

北市陳男發文造謠台灣花80億元讓副總統蕭美琴演說，警方前往機場逮人。（圖／記者石明啟攝影）

一下機就被逮！副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟大會」，卻有網友PO文指出台灣砸80億歐元（約新台幣2800億）換取演說機會，其中一名涉嫌造謠的陳姓男子，被警方以IP位址鎖定，返國後立刻遭逮，他拒絕戴帽子好意並表示：「我又不是殺人犯」，還說會把反串文當真的人是腦子有問題。

陳男表示，該文一看就是反串文，會信的人腦子有問題。（圖／記者石明啟攝影）

陳姓男子下機後，就立刻在機場被警方逮捕，因為他涉嫌散布不實貼文並留言稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，已經違反社會秩序維護法；陳姓男子（41歲）見到警方大動作逮人，以及守候在現場的媒體相當錯愕。

陳男因為好笑才PO文，但此舉已違反社維法，警詢後將依法送辦。（圖／記者石明啟攝影）

大陣仗媒體守候在機場，陳男被問要不要戴帽子，但他拒絕強調：「我又不是殺人犯」；面對為何貼文造謠，陳男表示，「光是法國BBC就夠扯，會當真就腦子有問題，就是反串文，正常人都看得出來，法國BBC問號，我覺得這東西太好笑，必須轉發」。

陳男表示，不知道犯了什麼法，只是單純覺得好笑才PO網，「現在連發自己覺得好笑文章，都不可以，台灣現在變成這樣」。外界好奇為何陳男返台全程坐輪椅，據悉，他前往日本旅遊扭到腳，才會坐輪椅，經警方訊問後，將與另名散布不實貼文的盧男，被依違反社維法送辦。

