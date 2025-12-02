造謠香港大火！八炯被轟這樣回 他：見笑了

▲網紅溫子渝（八炯）在影片中稱香港大火「只有一台消防車來」，被大量香港人炎上要求道歉。（圖／擷取自《攝徒日記Fun TV》YT）

[NOWnews今日新聞] 香港新界大埔宏福苑社區昨（26）日發生嚴重火災，7棟大樓同時陷入火海，造成至少151人死亡（包括1名殉職消防員）、79人受傷，超過30人失蹤。對此，網紅溫子渝（八炯）在影片中稱香港大火「只有一台消防車來」，被大量香港人炎上要求道歉。粉專政客爽整理八炯後續處理方式，狠酸「八炯成功讓世界看見台灣散播假資訊的能力有多強大！」。

政客爽今日在臉書發文表示，像八炯這麼大型的翻車事件，正常網紅一定是先拍影片公開鞠躬道歉，但八炯卻是偷偷把造謠的原影片最後一段進行剪輯，原影片提到的「過了兩三個小時，只有一台消防車來」現在已經消失了，「這就是深厚的『大街造謠，小巷裝傻』功力，只有紙紮人有這樣的本事，假裝沒事就不用道歉。」

政客爽指出，率先開砲的是「香港火災紀錄庫的創辦人」鄭女士，她強調「消防車很快就到了」要求八炯造謠快道歉更正，結果八炯卻貼出一個老婦人的說法，強調自己是轉述者，要大家去告老婦人。

政客爽續指，八炯在原片從頭到尾沒有講清楚，自己的資訊來源只是一位老婦人，而香港網友們紛紛開砲「對方只是情緒上的災民」、「既然你在網上發佈資訊，是有責任去fact check（事實查核）的」，不料八炯卻怒回「要老婦人認錯，我會道歉」，讓一位香港網友忍不住回嗆，「不經查證直接當事實轉述還能理直氣壯，台灣真不愧是假資訊大國，詐騙集團新手村」。

政客爽狠酸，「八炯成功讓世界看見台灣散播假資訊的能力有多強大！任何一個人，在社群上對於嚴重災情的事件，所有訊息都應該經過多方查證後，再去傳遞資訊，我看到不少香港網友本來就是會收看他節目的觀眾，結果對於他造謠不道歉的行徑很傻眼。」

政客爽直呼，「讓香港人們見笑了，很多時候我們台灣人，對於這樣的事情也是很無能為力，說假話比說真話的資訊更多人相信，如果香港人有不舒服的地方，只能說句不好意思，台灣的某些人給你們造成困擾了，希望香港人無論是災後重建、心理上都能撫平傷痛，辛苦了。」

