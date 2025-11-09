造謠「付3000億」讓蕭美琴去歐洲演講 他竟爽喊：媽我上新聞了！網轟爆

政治中心／李紹宏報導

副總統蕭美琴在歐洲時間7日現身歐洲議會，發表專題演說，強調「全球繁榮有賴強韌自由的台灣」，說出不少台灣人的心聲。不過今（9）日卻有一名網友在社群媒體Threads上散布不實訊息，稱「法國bbc報導台灣捐了80億歐元（約2866億台幣），然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80e歐元拿來建設台灣不知道有多好？」，讓網友相當傻眼，連總統府也已報警處理。但這名網友毫不在乎，並炫耀「媽，我上新聞了！」，點燃全網怒火。

這名網友在Threads上公然造謠蕭美琴， 引發網友撻伐。（圖／翻攝自Threads @caffrey802）

這名網友佯稱「法國bbc」曾報導台灣捐80億歐元，卻認為副總統只是在演說至中「噴了20分鐘口水」，還嗆這些捐款金該拿來建設台灣，「拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！ 」，甚至在圖片中擅自編輯，稱場地、會議、名聲都出自蕭美琴之手，「只有錢是老百姓出的」，肆意造謠。而且事實上，沒有「法國bbc」，只有英國bbc。

對此，引起票網友公憤，有網友嗆「立法院沒有審過這筆預算嗎？80億歐元佔中央政府總預算7～8%，民進黨立委護航就算了，藍白怎麼會通過這筆預算？？」、「沒有任何根據、數字捏造、法國bbc這麼竹篙接菜刀的說法都能有這麼多人信」、「你知道80億歐元是多少嗎？還是你覺得總統府移走80億歐元，立法院完全不知」、「普發給你不如拿去提升台灣外交，連bbc在哪都不知道，主辦國也不是法國，笑死」。

該網友甚至還炫耀自己上新聞。（圖／翻攝自Threads @caffrey802）

不過，這名造謠者卻毫不在意，甚至還轉發新聞嗆「媽，我上新聞了」，瞬間點燃網友怒火，「你媽好可憐，還要被你拿出來消費」、「喪事當喜事在辦」、「好高興你上新聞讓大家見識造謠仔長什德行」、「記得不要刪文、不要道歉喔」、「丟臉死了！這人的邏輯跟草一樣，不解釋來源，只會說自己清清白白！」

總統府發言人郭雅慧表示，已對該不實謠言報警處理。（圖／總統府提供)

總統府發言人郭雅慧今日嚴正表示，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實，並且已經通知警政單位依法調查處理。呼籲各界勿轉傳未經查證之訊息，以訛傳訛。

