造謠「台捐80億歐元」換蕭美琴演講！2男到案身分曝光、他喊冤：反串文

副總統蕭美琴於「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」發表演說，未料卻有網友製作且發布不實梗圖，造謠稱「台灣捐了80億歐元」才促成此事，對此，總統府已澄清並報案，刑事局介入偵辦後，本月11日，製作梗圖的51歲盧姓男子，主動到案說明；轉發貼圖、扯外媒報導捐款的41歲陳姓男子，則於12日下午返台，他喊冤是「反串文」，警訊後，被依違反社維法移送台北地院簡易庭裁處。

轉發貼圖、扯外媒報導捐款的陳姓男子，喊冤說是反串文。（圖／記者石明啟攝影）

據了解，副總統蕭美琴於（IPAC）發表演說，卻遭網友發布不實梗圖，稱「台灣捐了80億歐元」才可以演講；另外，又有網友發文表示「法國BBC報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80億歐元拿來建設台灣不知道有多少？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」

事件發酵後，總統府發言人郭雅慧表示，關於網路出現不實訊息，內容提及「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」等字句，實屬惡意捏造，絕非事實，總統府已注意到該則造謠貼文，同步通知警政單位依法調查處理。刑事局介入調查，根據梗圖帳號，循線查到住在北市的盧男，其目前為某健康諮詢公司負責人，他於11日主動到松山分局說明，坦承製作梗圖，卻未說明動機及理由。

而警方調閱IP位址追查，發現發文者為陳男，不過他當時正在國外，直到12日下午搭機返台，警方前往機場逮人，對此，陳男宣稱是「轉發反串文」，表示不懂違反哪一條法律？而根據警方調查，陳男職業為遊戲直播主，因前往日本旅遊時，不慎扭傷腰部，所以才會坐著輪椅返台。

陳男指出，發文時正在國外，因看到Threads上很多人散布這篇文章，他覺得很好笑就跟著轉發。警方則指出，由於陳男文章並非事實，已違反《社維法》可處3日以下拘留，或3萬元以下罰鍰，警訊後，他與盧男均被依社維法送辦裁處。

