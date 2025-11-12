造謠「台砸巨資」換蕭美琴演講！他稱「反串文」挨轟
生活中心／于士宸報導
副總統蕭美琴日前前往比利時布魯塞爾，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）於歐洲議會舉辦的年度大會，並發表演說，受到國際關注。然而，卻有一名疑似「小草」的網友在網路上造謠稱「法國BBC報導台灣砸80億歐元換演講」，消息一出隨即遭總統府嚴正駁斥，並報警偵辦。據了解，涉案的陳姓男子日前身在日本，今日（12）稍早返抵桃園機場時，立刻遭警方攔截帶往航警局製作筆錄。陳男辯稱，自己發文只是「反串玩笑」，不明白「違反哪一條法律」，此言一出引發全網譁然。
一名網友在社群平台造謠台灣捐80億歐元換副總統上台演講。（圖／翻攝自Threads）
本月7日，副總統蕭美琴出席比利時「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演講，被視為是我國重大外交突破，沒想到卻遭網路謠言攻擊，一名疑似民眾黨支持者日前在社群平台Threads上發文，表示：「法國BBC報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80億歐元拿來建設台灣不知道有多少？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」。惡意捏造消息一出，外交部立馬報警處理，警方獲報後追查，調閱IP位址掌握該網友為陳姓男子，但陳男發文時人在國外，今日下午3時許陳男從東京成田國際機場降落桃園國際機場，隨即遭警逮捕。
陳男稍早抵達桃園機場，辯稱自己發文只是「反串玩笑」，不明白「違反哪一條法律」。（圖／翻攝畫面）
然而，陳男面對媒體訪問，依舊笑容不減，聲稱自己會發文是因為也是從網路上看到，覺得很好笑才轉傳，不僅嘻皮笑臉對自己的發言毫無悔意，更表示自己也很冤枉。根據《三立新聞網》報導，陳男辯稱這就是一則「反串文」，不懂轉發這類文章違反什麼法律。一系列荒誕言論曝光後，引起網友炸鍋，紛紛在社群留言：「違反哪ㄧ條法律？ 進看守所之後有大把時間自己慢慢想」、「言論自由真的不是給你這種人拿來造謠的」、「反不反串就給警方調查，不用一直講，是心虛嗎？」、「造謠就是違法，沒有反串這種問題」、「以後拼命造謠，有事說反串都沒有事情了」、「造謠不就違反法律了」、「造謠被告就說是反串，還真好甩」。
陳男今在桃園機場被逮捕，已到案調查完畢，將依違反社會秩序維護法移送臺灣臺北地方法院簡易庭依法裁處。（圖／翻攝畫面）
此外，刑事警察局指出，原作圖者盧姓嫌犯與陳男分別在11、12日到案調查完畢，將依違反社會秩序維護法移送臺灣臺北地方法院簡易庭依法裁處。刑事警察局強調，對於各種流傳之訊息、謠言應多加查證，切勿杜撰或轉傳不實訊息；民眾若接獲來源不明或未經查證屬實之資訊時，亦應先查證內容是否真確、辨識真偽，避免成為假訊息之傳播者，共同維護網路環境純淨。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：小草造謠「台捐巨資」換蕭美琴演講！被逮竟笑稱「反串文」全網炸鍋開轟了…
