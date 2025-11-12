造謠「砸錢換蕭美琴IPAC演講」 網友機場遭逮稱：轉發＋反串、犯啥法

副總統蕭美琴日前在IPAC峰會發表演說後，一名網友在社群媒體上發布不實訊息，聲稱台灣「砸錢」才換取演講機會，引發警方介入調查。警方透過IP追查鎖定兩名涉案者，並於12日下午在桃園機場逮捕剛從日本返國的陳姓男子。該名男子曾發文宣稱「法國BBC報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水」，但事後辯稱自己只是「轉發」和「反串」，不認為有違法之處。

造謠「砸錢換蕭美琴IPAC演講」，網友機場遭逮。（圖／TVBS）

警方表示，陳姓男子9日前往日本旅遊，但其社群活動足跡已被掌握。當他乘坐輪椅從機場入境時，立即被警方帶走偵訊。在接受媒體詢問時，陳姓男子堅稱自己只是在社群平台Threads上看到這則訊息後覺得「太好笑」才轉發，並強調這「一看就是反串文」，認為會相信這種內容的人「腦子有問題」。他對於被警方逮捕表示不以為意，並質疑現在連發布自己覺得好笑的文章都不被允許。

廣告 廣告

陳姓網友聲稱是反串文，但警方認定內容涉嫌造假。（圖／TVBS）

陳姓男子的個人資訊，包括社群帳號名稱、LINE帳號和車牌號碼等，已被網紅「四叉貓」等人起底並公開在網路上。面對媒體詢問是否感到驚訝，他回應「沒有」，並再次強調自己只是發布反串文章，不認為有犯法。然而，警方指出，由於陳姓男子發布的內容與事實不符，已涉嫌違反社會秩序維護法中關於散布謠言的規定，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。目前此案已移送北院依法裁處，警方將持續調查此事。

更多 TVBS 報導

造謠蕭美琴IPAC演說用錢換！男網友一落地桃機立刻被逮

企業海洋永續貢獻獎 蕭副總統表揚17家企業

共軍巷戰演習片 定格繁體字「大雞排」登熱搜

讚蕭美琴登歐洲議會國際舞台 卓榮泰：鄭麗文卻站「國共舞台」

