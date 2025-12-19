造謠「80億歐元換蕭美琴演講」判不開罰 外交部：無法接受、將研議後續救濟措施

外交部表示，尊重司法機關依法獨立行使裁量權，但對於本案最終未予處罰之結果無法接受，針對本案，將協調相關單位及研議後續救濟措施及應處方法。（圖／報系資料庫）

蕭美琴副總統日前出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）活動遭一名男子散布涉及我方資助80億歐元等錯假訊息，台北地方法院頃裁定不依《社會秩序維護法》開罰。對此，外交部18日表示，尊重司法機關依法獨立行使裁量權，惟對於本案最終未予處罰之結果無法接受，針對本案，外交部將協調相關單位及研議後續救濟措施及應處方法。

台北地院判決指出，陳男不論是自行編造或轉貼，都知道訊息內容並非事實，卻仍將不實訊息張貼於Threads，可見他故意散發傳佈不實事實。不過，「台灣捐了80億歐元，然後讓副領導人上去噴了20分鐘的口水」並未涉治安事件，而是牽涉政府支出是否符合民眾期待，相關訊息顯然無法使聽聞者心生畏懼與恐慌，難認有影響公共安寧情形，認定陳男行為不構成《社維法》，裁定不罰。

外交部表示，司法機關就本案所作裁定，已明確指出該特定人士於網路散布關於相關說法並非事實，屬於虛假訊息；判決也指出，被移送人明知相關資訊不實，仍故意向公眾散播。上述認定已清楚說明，本案相關內容缺乏任何事實基礎，屬惡意錯假訊息，並非基於合理查證或公共利益所為的意見表達。

外交部指出，當前國際情勢嚴峻，我國長期面臨境外敵對勢力運用錯假資訊進行輿論操弄，對國家安全及社會秩序已造成嚴重影響。本案當事人的錯假言論實涉及我外交政策、對外關係及國家領導人活動，已被境外敵對勢力利用，進而操作輿論、擾亂社會大眾認知。這類訊息的危害，已非單純個人言論爭議，而是關乎整體公共利益、國家安全與民主制度運作的問題。

外交部說，先前依法報案，目的即在防止明顯不實且具高度誤導性的訊息持續擴散。錯誤資訊不僅無助於公共議題的理性討論，反而會扭曲事實、破壞民主社會賴以運作的資訊基礎。

外交部重申，錯假訊息本質上不屬於言論自由所欲保障的範疇，民主法治國家也普遍認為，即使是政治性言論，其言論自由的行使仍應以事實為基礎，並不得損害公共利益與社會安全。

外交部強調，尊重司法機關依法獨立行使裁量權，惟對於本案最終未予處罰之結果無法接受，針對本案，外交部將協調相關單位及研議後續救濟措施及應處方法。

外交部期盼未來相關案件法院審酌案情時，針對當前國家實際面臨的挑戰、國際局勢、資訊戰風險及國家安全環境等整體脈絡下加以衡量，共同守護我國民主社會的制度運作與國家安全。

