造謠「80億歐元買演講」鬧笑話 綠委怒轟：法國哪來BBC？

[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴應「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）之邀，在歐洲議會發表演說，展現台灣民主外交的高度自信與國際影響力，卻遭網路謠言抹黑稱「台灣花80億歐元買演講機會」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱與政策會執行長吳思瑤今（10）日痛批，這是「荒謬到毫無常識」的假消息，呼籲造謠者應面對法律責任，不能讓假訊息糟蹋外交團隊的努力。

鍾佳濱指出，從謠言內容就能看出其荒謬之處，竟聲稱「法國有BBC」、又稱「台灣捐80億歐元」，換算相當於台幣約2,800億元，根本不具任何常識。他強調，「這樣誇張離譜的謠言內容，我們不需要太認真對待，但造謠者恐怕要認真面對法律責任。常說造謠一張嘴，看來這位未來法院會跑斷腿。」

吳思瑤也直言，「假消息成了真笑話！」她指出，「法國沒有BBC，就像台灣沒有CCTV（中國央視）一樣；台灣沒有捐80億歐元，民進黨推動年改節省經費挹注基金的，倒是快有80億歐元那麼多。」

她也指出，蕭美琴副總統在歐洲議會的20分鐘演說「不是噴口水，而是言之有物、讓人泛淚的時刻」，展現了民主與勇氣，「不要丟臉到國際去！」

吳思瑤進一步表示，連主辦單位IPAC都已公開打臉這項謠言，證實蕭美琴是應邀演講，無任何金錢往來或贊助行為。她強調，惡質造謠絕不姑息，民進黨全力支持總統府提告，以維護國家聲譽與外交人員的努力成果。

