造謠「80億歐元買蕭美琴曝光」 抓107人要檢舉！爭議帳號被肉搜起底

副總統蕭美琴在歐洲議會舉行的IPAC大會上發表專題演說。美聯社



副總統蕭美琴台灣時間7日應邀赴比利時出席「對中政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）發表演說，創下我國副總統訪問非邦交國的國會的記錄，對台意義重大。然而，有部分網友隨後惡意散播假消息說「台灣花了80億歐元買曝光」，試圖引導錯誤訊息。民進黨前議員王浩宇就說，經AI系統比對，發現散布相關假消息的帳號多達107個。

王浩宇9日晚間在Threads發文表示，經過AI爬文整理，涉及散布「造謠蕭美琴花80億歐元」假訊息的帳號，目前共收集到107個，包括原始發文核轉船者，這幾天會全部提出檢舉。

網紅「四叉貓」也關注此事，9日晚間也在臉書上分享造謠帳號之一「cafXXXX802」的部份個資、社群帳號，讓該網友氣得表示不刪除就要提告，更說等他回台灣開直播「一次講清楚啦。」

此外，民進黨立委范雲則嚴正駁斥「80億歐元買曝光」的假消息，也是惡意的攻擊。

范雲說明，自己身為IPAC共同主席，副總統蕭美琴此次是應歐洲議會議員邀請，於IPAC在歐洲議會舉行的高峰會上，對超過50名來自不同國家、不同政黨的國會議員發表演說，這場演說意義非凡，是台灣外交的重大突破，卻被造謠抹黑，更抹煞外交人員長期的努力，「真正會用金錢收買、影響他國政治決策或政治人物的，就是中共政權。這也是本次IPAC高峰會中，跨黨派國會議員提出的嚴肅課題！」

范雲也對網友們解釋，IPAC由43國國會與歐洲議會、近300位跨黨派議員組成，不只是國際最大跨國議會聯盟，更是全球唯一以對抗中國擴張為宗旨的國際組織。IPAC 長期支持台灣，關注台海和平穩定，並呼籲國際社會反制中國扭曲聯大第 2758 號決議，去年（2024）在台北高峰會通過的模範決議，更已成為近10國議會友台提案的基礎，是台灣對抗中國「法律認知戰」的重要國際夥伴。

