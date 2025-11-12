造謠80億歐元換蕭美琴演講 男網友辯：反串文會當真是腦子有問題

副總統蕭美琴7號於歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）大會中發表演說，卻有網友在社群網站上發文，聲稱是台灣捐了80億歐元作為交換，總統府事後澄清並報警。對此，警方透過社群足跡查出發文者人在國外，12號下午涉案人搭機返台立即被逮，他聲稱自己只是轉發，「一看就知道是反串文，會把它當真的人是腦子有問題。」

該名男網友日前在Threads平台發文稱，「法國BBC報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80億歐元拿來建設台灣不知道有多少？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」

總統府事後澄清並報警處理後，警方掌握男網友將於今天搭機從日本回台，因此前往機場逮人。男網友被攔後坐在輪椅上前往協助製作筆錄，途中短暫回應媒體提問，他表示，「Threads很多人在講啊、轉發，光是法國BBC這就夠扯了，把它當真的人，是不是腦子有問題。」

男網友也質疑，「只是一個反串文有犯什麼法？就是覺得好笑才PO的，現在連發自己覺得好笑的文章都不可以了嗎？台灣現在變成這個樣子。」

雖然男網友不斷強調只是好笑，不過警方表示，男子發文內容涉嫌違反社維法，最高可處3日拘留、3萬元罰鍰。

桃園／林注強、陳可親、郭致汎 責任編輯／洪季謙

