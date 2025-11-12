造謠80億歐元換蕭美琴演講 網友機場被逮辯稱「反串文」

政治中心／綜合報導

副總統蕭美琴7日在IPAC大會發表演說，但竟有網友發文，指稱台灣捐了80億歐元才讓蕭美琴上台，總統府不滿造謠報案，今天這名陳姓網友搭機返國時，警方前往機場逮人，他辯稱只是轉發反串文，犯什麼法？

航警vs.陳姓男子：「你要不要戴那個帽子去用啊，為什麼要戴我又不是殺人犯。」





陳姓男子日前在社群發文，稱台灣捐80億歐元，才換得副總統蕭美琴赴歐演講，返國後遭攔查。（圖／民視新聞）

一現身桃園機場，立刻被團團包圍，他就是日前在社群平台發文，稱台灣捐了80億歐元，才換得副總統蕭美琴赴歐演講的陳姓網友，被指控造謠，他聲稱只是反串。

陳姓男子日前在社群發文，稱台灣捐80億歐元，才換得副總統蕭美琴赴歐演講，返國後遭攔查。（圖／民視新聞）陳姓男子：「會把它當真的人，腦子有問題，真的是腦子有問題，這就是一個反串文，正常人都看得出來吧，你看下面留言一整串都在講說，法國BBC問號，這一看就知道是反串文好不好，（你的意思你是轉發就對了）對啊，因為我覺得這個東西太好笑了，必須要轉發。」

日前副總統蕭美琴成功突破中國封鎖，前往歐洲議會會議廳出席IPAC會議，這名網友竟在社群平台發文，稱"法國BBC"報導，台灣捐了80億歐元，讓副總統上去噴20分鐘口水，貼文一出，總統府報警依法處理，但因他發文時人在國外，因此根據航班資訊，得知他12日下午返台，直接前往桃園機場攔查，要求說明。

陳姓男子：「哈哈哈哈實在太好笑了。」

看到航警和媒體來接機，陳姓男子心情看似不受影響，不過下一秒...

航警vs.陳姓男子：「啊！啊！，沒關係往前站往前站，沒有沒有沒有他撞到我身上，那個因為他腰受傷。」

腰部受傷的陳姓男子，坐在輪椅上，疑似因為碰撞桌子，痛到大叫，但依然不認自己違法。

陳姓男子：「這是一個反串文有犯什麼法，對啊我就是覺得它好笑才PO，現在連發自己，覺得好笑的文章都不可以了嗎。」

非本案律師黃帝穎：「因為八十億歐元屬於具體數字，本質上就不會屬於反串文，那這經驗法則上面，用強硬凹說這是反串文，也凸顯這個造謠者他的心虛。」

依據社會秩序維護法，散佈謠言，足以影響公共之安寧者，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。好不好笑，恐怕不是自己說了算。

