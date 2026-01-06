造謠NewJeans出事了！鍵盤酸民踢到鐵板 「遭檢方起訴」超慘下場曝光

記者王培驊／綜合報導

南韓女團NewJeans長期遭受惡意攻擊，如今黑粉真的要付出代價了，針對多名持續發表惡意貼文、造謠抹黑的網友祭出罰則，消息曝光後，也被視為對網路酸民的一記重擊。綜合韓媒報導指出，南韓法律界6日透露，釜山地檢署已於去年10月，針對一名涉嫌「侮辱罪」的女性網友A某，進行簡易起訴，求處70萬韓元罰金。A某被指控在社群平台X上，惡意合成NewJeans成員照片，並散布不實內容，目前案件仍待法院最終裁定。

NewJeans黑粉被法院裁定開罰70萬韓元。（圖／翻攝自IG ）

不只如此，大邱地方法院西部支院同月也對另一名男性網友B某下達簡易判決。B某被查出在大型線上論壇「FM Korea」中，長期對NewJeans留下攻擊性留言，最終被判處20萬韓元罰金，成為實際吞下罰單的案例之一。這波法律行動背後，與粉絲的積極蒐證密切相關。早在2024年，NewJeans粉絲團「Team Bunnies」便對名譽毀損、散布假消息與惡意抹黑行為表態「不再姑息」，並正式啟動第三方刑事檢舉。據了解，僅在去年9月至12月期間，就有多達44名NewJeans黑粉被移送檢方偵辦。

韓國人氣女團NewJeans與經紀公司上法院出庭對峙。（圖／翻攝自韓網）

法律界也指出，近年由粉絲主導的「第三方檢舉」案例明顯增加。律師分析，雖然侮辱與名譽毀損屬於告訴乃論案件，但只要程序合法，無論是當事人或第三方提告，實際量刑並不會有所差異，對酸民來說風險同樣存在。

另一方面，NewJeans近期也正處於與所屬公司ADOR的合約風波之中。歷經專屬合約效力確認訴訟後，成員海琳、惠仁與Hanni已確定回歸，Minji仍在協商階段，而ADOR則已通知與Danielle終止合約，團體未能以完整體回歸。

