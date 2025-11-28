造飛機的來搞電！電費狂省近五成 大戶排隊搶裝漢翔「電力島」

財經中心／師瑞德報導

漢翔公司27日在台中廠區為9MW/54MWh「電力島」儲能案場舉行開工典禮，預計2026年7月上線，成為全台最大微電網應用場域。具備削峰填谷與孤島運作能力，每年可節省近47%電費，未來主攻大型用電大戶，搶占儲能「表後市場」商機。漢翔總經理曹進平率公司經營團隊祈福，並邀暘陞工程董事長周錦城及台灣富安能源商務經理曾穎聰共同進行動土儀式。（圖／漢翔提供）

漢翔航空公司今（27）日在台中廠區正式啟動「9MW/54MWh電力島」儲能案場工程。這座電力島建置完成後，將成為全台規模最大的微電網應用場域，預計於2026年7月完工啟用，標誌漢翔能源事業邁向新里程。

電力島系統落地 漢翔能源版圖再擴張

開工典禮由漢翔總經理曹進平主持，他表示，「電力島」是漢翔因應全球淨零減碳浪潮與支持國家能源轉型政策的重要產品。作為公司自行研發並應用於自家廠區的儲能解決方案，未來將以實績推動對外商轉，提供產業界具韌性與永續性的能源選擇。

自今年3月開發出2MW/2.7MWh風光儲示範案場後，漢翔持續投入儲能市場佈局，並於9月在台北航太展向總統賴清德展示該系統。此次正式開工的9MW案場，則象徵儲能事業正式量產化、商業化，為深耕航空工業半世紀的漢翔拓展出全新事業軸線。

採智慧調度 電力島年節電效益近五成

電力島系統可視為一座具備「孤島運作」能力的小型智慧電廠，正常狀態下能進行「削峰填谷」，在離峰時段充電、尖峰時段釋電；當外電異常時則自動切換為獨立供電模式，可穩定支撐整座廠區約6小時不中斷生產。

初步評估，啟用後每年可為漢翔節省約46.95%電費，整體投資回收期不到7年，具高度經濟效益。

搶進「表後」市場 鎖定企業用電大戶

目前台灣儲能市場中，用於穩定電網的「表前」應用已逐漸飽和，反之「表後」用電端市場仍潛力龐大。漢翔瞄準超過500家國內用電大戶，特別是半導體、電子、石化等產業，推動電力島導入，可望協助客戶控管成本、穩定營運。

此外，電力島具備彈性部署特性，適用於大型工廠、政府機關、軍事基地及災後備援場景，並能與AI調度技術整合，對高度依賴電力穩定的產業客戶極具吸引力。

強化國產自主能源韌性 展現轉型決心

漢翔運用其長年在航空工程領域累積的系統整合能力，將「電力島」打造為智慧節能與國產化能源方案典範，展現企業在綠色轉型與淨零永續上的決心。隨著電價持續調升、能源成本成為企業風險管理關鍵，電力島有望成為企業邁向低碳轉型的最佳夥伴。

