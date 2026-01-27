逢人就被問！藍營台中市長協調膠著 羅廷瑋急喊話

國民黨台中市長初選遲未明朗，引發基層焦慮。國民黨立委羅廷瑋今（27）日表示，無論到立法院或是昨天在宜蘭都被問及初選進度，因此呼籲黨中央與盧秀燕市長在二月前以公平公正方式處理，儘速底定初選以穩定軍心，避免強硬方式造成黨內分裂。

國民黨立委羅廷瑋。（圖／翻攝自羅廷瑋提供影片）

羅廷瑋指出，台中市長初選現在非常膠著，基層反應相當焦慮。他坦言，自己不管是在立法院或昨天到宜蘭，逢人就被問國民黨的台中市長初選到底要怎麼進行下一步，顯見此事已成為黨內高度關注焦點。

羅廷瑋希望黨中央與盧秀燕市長能展現智慧與協調能力。（圖／中天新聞）

對於初選協調，羅廷瑋強調，黨內都知道協調非常不易，也不希望透過強硬方式造成分裂。他期待過程能又快又圓滿，認為這考驗著黨中央的智慧與盧秀燕市長的協調能力，希望能在兼顧公平正義的前提下，儘速找到各方都能接受的解決方案。

羅廷瑋呼籲，希望2月時能獲得更明確的時間點跟策略，以公平公正的方式趕快將這場初選底定。他強調，唯有儘速處理，才能讓基層議員穩定軍心，避免內耗影響選情布局，對國民黨在台中的發展至關重要。

