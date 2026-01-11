逢人就說被色誘！她上網徵求到府滅蟑 男網友卻偷拍床上內褲

記者楊忠翰／台南報導

林男拍攝成功大學女研究生床上內褲照片遭判賠12萬元。（示意圖，非當事人／資料照）

成功大學女研究生小萱（化名），先前因租屋處出現蟑螂，遂上網徵求勇者到府滅蟑，林姓男網友自告奮勇前往小萱家，卻用手機拍攝床上的內褲照片，還像共同友人表示：「濕濕的，是不是色誘我？」，小萱獲悉後氣憤提告，台南地院認為，林男明顯侵害隱私權，判他須賠償12萬元。

小萱主張，2023年10月17日凌晨時分，她的租屋處出現蟑螂，遂委託林姓男網友幫忙；林男進入她的房間後，竟持手機偷拍床上的內褲照片；還將照片拿給雙方共同友人觀看，並表示：「你看這個女生我有意思，濕濕的，她這樣是不是在色誘我？」

廣告 廣告

小萱認為，林男說話的對象不只1人，當時還有女同學在場，林男卻提及「濕濕的，是不是要勾引我？這個女生是在色誘我吧！」等語句，讓她感到非常噁心，亦感覺自己被性騷擾，遂提告求償20萬元。

林男辯稱，自己確實有拍攝照片，但他並未將照片拿給別人觀看，亦未對女性友人說過那些話，就算他對另名女子有說過這幾句話，也沒有四處散播，他更沒有對小萱言語性騷擾，難認對方名譽受到侵害。

法官檢視女性友人證詞後發現，林男確有展示自己偷拍小萱床上的內褲照片，還反覆詢問：「她是不是在色誘我？」，甚至提及小萱床頭擺放著情趣用品，而且林男也在男姓友人車上說過類似的內容。

法官認為，林男的確說過具性暗示的言語，侵害小萱人格尊嚴，但他不是直接對著小萱說出這些內容，難認構成言語性騷擾；不過，林男未經同意拍攝女方私領域，並將照片提供他人觀看，明顯侵害小萱隱私權，判林男應賠償12萬元，全案仍可上訴。

更多三立新聞網報導

渣打馬拉松開跑！救護車遇路跑管制區繞道 北市消防局：患者無生命危險

如廁時被敲門！捷運府中站驚傳鬥毆 女旅客暴走痛扁女清潔員

怪男被強制送醫！北車又傳隨機攻擊 2男大生蹲坐打遊戲遭踹踢

認識僅半年！鋼鐵廠老闆花百萬包養 酒店妹嬌喊：X老公100下

