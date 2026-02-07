逢低布局CoWoS、CCL 報告一次看

財經中心／廖珪如報導

馬年投資宜從多家國際 AI 領導企業的財報與展望來看，產業基本面依然維持正向，中長期成長動能並未改變。Meta 與微軟皆上修 2026 年資本支出預期，顯示在 AI 基礎建設上的投入仍持續擴張。即便短期 AI 相關業務增速出現放緩，本業穩健的獲利能力仍足以支撐其長期 AI 布局。（示意圖／AI生成）

美股財報季正式展開，市場高度關注科技巨頭的營運表現與未來展望。四大 CSP 中，Meta 與微軟率先公佈財報，分別繳出營收 599 億美元(年增 24%)與 813 億美元(年增 17%)的亮眼表現。然而，市場焦點卻轉向微軟雲端業務 Azure，其本季營收成長較上季略為放緩，引發投資人對 AI 發展的疑慮，也使整體科技股股價短線承壓。野村投信指出，近期美國科技股因股價大幅震盪，使電子類股面臨短線修正壓力。然而，從多家國際 AI 領導企業的財報與展望來看，產業基本面依然維持正向，中長期成長動能並未改變。Meta 與微軟皆上修 2026 年資本支出預期，顯示在 AI 基礎建設上的投入仍持續擴張。即便短期 AI 相關業務增速出現放緩，本業穩健的獲利能力仍足以支撐其長期 AI 布局。

資金流向具備「缺貨漲價」題材：CoWoS、CCL 與記憶體表現亮眼

00985A 野村臺灣增強 50 主動式 ETF 基金經理人林浩詳分析指出，同樣受到美國科技股修正影響，2025 年表現亮眼的老 AI 族群在今年以來承受較大賣壓，股價表現疲弱。不過可以發現，市場資金並未全面撤離 AI 題材，包括 CoWoS、CCL 與記憶體等具備缺貨漲價題材的產業，今年股價表現相當亮眼，顯示資金仍集中在 AI 主軸之中。另一方面，林浩詳指出，部分資金自電子類股流出後，開始轉向評價相對較低、具轉機題材的傳產族群。其中，重電類股在台美 15% 稅率敲定後迎來明顯出口利多，加上 AI 帶動電力基礎建設需求持續升溫，重電產業的長線成長故事再度受到市場關注。此外，塑膠族群中，樹脂產品作為 CCL 的關鍵原料之一，近期也受惠於 CCL 強勁需求而出現報價同步上漲。

產業典範轉移與主動式 ETF 佈局：掌握 AI 剛性需求與資金輪動

整體而言，林浩詳表示，AI 剛性需求支撐大盤，整體經濟基本面依然穩健。市場的核心驅動力來自 AI 需求的結構性爆發，這非短期炒作，而且長期產業典範轉移。近期注意農曆年前賣壓、記憶體缺料與漲價是否影響消費性電子需求及企業資本支出。台股目前有非常多元的投資題材，建議投資人不妨採主動式 ETF 策略布局，一方面繼續持有具備明確缺貨漲價題材的 CoWoS、CCL 與記憶體類股的部位，同時也可留意長期成長性仍佳的老 AI 族群的逢低布局機會，並可在市場震盪期間，透過部份資金配置，參與傳產族群在資金輪動下的行情。隨著台股位於歷史相對高檔、企業獲利進入篩選期，主動式台股 ETF 的策略性選股優勢將更加凸顯。

