那斯達克翻黑大跌、費半重挫2.6％！台指期夜盤突猛跳水

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美股主要指數9日開盤走高，那斯達克指數上衝逾200點，道瓊工業指數大漲逾250點，與台股連動密切的費城半導體指數漲幅逾2%。受惠於科技股買氣回籠，台積電ADR同步上漲逾2%，隨著短線買盤明顯回流，台指期夜盤高檔震盪，一度勁揚215點，報44892點。但盤中主要指數翻黑，那斯達克指數大跌近300點，費城半導體指數更重挫2.6%，台指期夜盤也上演大跳水行情！

美股主要指數9日開盤由紅翻黑。（示意圖／美聯社）

在推動股市創下歷史新高的反彈稍作停頓之後，交易員重新入場。市場預期企業利潤將為股市提供進一步上行空間，AI熱潮依舊是投資人關注的焦點。OpenAI提交的首次公開發行保密文件以及SpaceX股票超額認購的現象，都提醒市場該板塊擁有巨大的成長潛力與投資需求。

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然而，多家以技術分析見長的機構對此輪反彈的持續性提出質疑。美國獨立市場研究及諮詢機構Fundstrat技術策略主管牛頓（Mark Newton）指出，前日的上漲更像是「死貓反彈」，而非趨勢性底部的確立。他預計市場至少在7月下旬之前將維持弱勢，下行風險甚至可能延續至10月。

彭博（Bloomberg News）報導，美國銀行證券（Bank of America Securities）策略師蘇布拉瑪寧（Savita Subramanian）等人5日發布報告指出，從1986年至今年5月的資料來看，美股近期已有約70%的熊市信號出現；而先前幾次市場觸頂之前，平均也有相似比例的熊市信號冒出。

蘇布拉瑪寧寫道，從標普500指數的20項價格指標來看，目前已有17項達到統計上高估水準，且有8項指標顯示已較科技股泡沫時期高估。

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