那斯達克翻黑大跌、費半重挫2.6％！台指期夜盤突猛跳水
美股主要指數9日開盤走高，那斯達克指數上衝逾200點，道瓊工業指數大漲逾250點，與台股連動密切的費城半導體指數漲幅逾2%。受惠於科技股買氣回籠，台積電ADR同步上漲逾2%，隨著短線買盤明顯回流，台指期夜盤高檔震盪，一度勁揚215點，報44892點。但盤中主要指數翻黑，那斯達克指數大跌近300點，費城半導體指數更重挫2.6%，台指期夜盤也上演大跳水行情！
在推動股市創下歷史新高的反彈稍作停頓之後，交易員重新入場。市場預期企業利潤將為股市提供進一步上行空間，AI熱潮依舊是投資人關注的焦點。OpenAI提交的首次公開發行保密文件以及SpaceX股票超額認購的現象，都提醒市場該板塊擁有巨大的成長潛力與投資需求。
然而，多家以技術分析見長的機構對此輪反彈的持續性提出質疑。美國獨立市場研究及諮詢機構Fundstrat技術策略主管牛頓（Mark Newton）指出，前日的上漲更像是「死貓反彈」，而非趨勢性底部的確立。他預計市場至少在7月下旬之前將維持弱勢，下行風險甚至可能延續至10月。
彭博（Bloomberg News）報導，美國銀行證券（Bank of America Securities）策略師蘇布拉瑪寧（Savita Subramanian）等人5日發布報告指出，從1986年至今年5月的資料來看，美股近期已有約70%的熊市信號出現；而先前幾次市場觸頂之前，平均也有相似比例的熊市信號冒出。
蘇布拉瑪寧寫道，從標普500指數的20項價格指標來看，目前已有17項達到統計上高估水準，且有8項指標顯示已較科技股泡沫時期高估。
更多中天新聞網報導
台股狂瀉1478點失月線！專家示警明日若無黃金交叉恐長期修正
台積電五月營收開獎！年增30.1%月增1.5%
信用管制就到這裡！楊金龍1句話營建類股全噴了
其他人也在看
美CPI公布股市恐再現大場面？ 3件事你必做
近期全球市場受聯準會政策與通膨數據影響震盪劇烈。玉山投信分析，受惠於AI動能加持，企業獲利成長強韌，支撐股市長期看好。儘管台日股市本益比偏高，且漲勢集中於少數科技權值股，短線波動難免，但雲端大廠與輝達資本支出持續攀升，反映科技長多格局不變。專家建議，投資人應採取跨產業與跨區域的均衡配置，聚焦具備穩定現金流與盈餘能見度的資產，以因應市場輪動節奏並提升投資組合韌性。
NBA/4比0封王夢碎！尼克總冠軍賽G4主場票價3天暴跌70%
NBA總冠軍賽第3戰，聖安東尼奧馬刺在客場展現韌性擊敗紐約尼克，將系列賽追成1比2。隨著尼克無緣在第4戰封王，原本火熱的門票行情也迅速降溫，第4戰最低票價一天內重挫超過70%。
5月營收創高照樣被砍！外資倒貨「這2檔晶圓代工」8.9萬張 連賣台積電6天捲走1862億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數今（10）日收在43225.54點，下跌1478.90點，跌幅3.31%，成交量達1.32兆元。根據證交所資料，外資賣超935.73億...
台中7處變電所突跳電！海線14.1萬戶慘大停電 大甲鎮瀾宮也陷一片黑
中部地區受到鋒面影響降下豪雨，除了多處傳出淹水災情，台中海線今（10）日下午2時17分再度停電，包括龍井東海街、靜宜大學商圈、梧棲區、沙鹿區，及大甲鎮瀾宮都停電。對此台電公司說明，台中海線地區由於161特高壓線路出現故障，造成7處變電所大規模停電，目前台電人員完成搶修，已於下午2時43分恢復供電。
台積電領軍！10檔同步除息 台股明開盤「蒸發52點」原因曝
台積電領軍！10檔同步除息 台股明開盤「蒸發52點」原因曝
台股摔逾千點、美CPI數據恐難看 大華銀投信：短震反有利長多、息價雙優高息ETF抗震
[Newtalk新聞] 在市場近期忌憚美國通膨（CPI）數據可能升溫下，美股、亞股估值回檔，台股也難逃。加權指數今（10）日亦收跌1,478.90 點或 3.31%，至43,225.54 點、摔破月線。 對於市場避險情緒升溫，台股近期走勢震盪，大華銀投信表示，台股以 AI 成長為主調的投資趨勢並未扭轉，但今年來漲勢強勁，短期震盪難免，建議可強化配置息收、填息紀錄良好、具長線成長能力的高股息ETF，透過高息保護度過短期震盪，放眼 AI 長線成長。 優利＋高填息 00918晉升千億ETF 大華銀投信今（10）日舉辦 2026 下半年投資展望，執行副總經理張耿豪表示，五月底公告配息 1.26 元的「大華優利高填息30」（00918）在近期市場震盪環境中，相當受投資人青睞，推升淨值、規模階創新高，正式加入「千億ETF」俱樂部。其具備優利與高填息的雙重優勢，長期而言具備投資價值。 攤開 00918 的配息及填息紀錄，近 12 次除息中已 9 次完成填息。 圖：黃偉柏製／資料來源：大華銀投信 根據大華銀投信、Bloomberg 統計數據，截至今年 6 月 3 日為止，00918 總報酬已高達 19
美股長多趨勢不變 市值型、科技型美股ETF看俏
【記者柯安聰台北報導】AI投資浪潮正興起，由於美股是全球最重要的國際股市，也是AI科技發展基地，現在滿手台股的投資人更應該入手美股，完美打造投資雙核心。在6月8日至6月10日募集的群益標普500ETF...
台股重摔1478點記憶體綠一片！外媒示警「快做1操作」
財經中心／綜合報導台股今（10）日受美國記憶體大廠美光（Micron）股價高檔下挫拖累，記憶體族群全線崩盤，南亞科、群聯重挫逾 8％ ，威剛、旺宏同步慘跌逾 7％，終場下跌1478 點，讓許多投資人心癢難耐、蠢蠢欲動想進場撿便宜。不過，卻有外媒緊急示警，稱美光股價雖然在過去一年暴漲近 700％ ，但卻暗藏「2 大致命隱憂」，並呼籲投資人「快做 1 操作」，以免掉入高位套牢的無底深淵。
Netflix 韓劇《鐵拳教育》花式霸凌手法一次看！每集劇情懶人包整理
本文整理 Netflix 韓劇《鐵拳教育》（참교육）全十集中的每一集霸凌手法，除了是懶人包整理也能助大家一起看透滋事份子的慣用套路，隨時警惕、小心預防惡人與惡意！
外資連買11日不手軟！大成鋼獲加碼5.07億元買超1.1萬張 受惠鋼鋁價走揚、新產線放量
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（10）日摔落4萬4關卡，終場收43225.54點，下跌1478.9點或跌幅3.31%，成交金額達1.32兆元，據證交所籌碼動向...
美股盤前科技股又下跌洗盤！台指期破四萬三
[NOWNEWS今日新聞]美國股指期貨週三盤前再度下跌，科技股延續跌勢，台指期夜盤也跌破四萬三千點大關，最深一度重摔八百點。根據路透報導，美國與伊朗之間再度升高的緊張局勢，也在關鍵通膨報告公布前打擊市...
Grab才剛釋疑 Uber One會員突喊漲66% 官方祭3大福利留客
繼今年4月Uber Eats調整商家服務費後，會員方案價格也將進行。Uber今（10）日向Uber One會員發出通知，自7月13日起調漲訂閱費，漲幅約66%，創下Uber One在台推出以來最大漲幅。值得注意的是，這次Uber大幅調漲會…
外資大逃殺 單日砍台股935億元、史上第8
[NOWNEWS今日新聞]台股今日開低走低，挫1478點，收在43225點，終場收在最低點，外資今日大舉提款台股，成為壓垮盤面的最大賣壓來源，外資及陸資單日賣超高達935.74億元，寫下台股史上第8大...
00918、00919、00878、0056誰最會噴？專家揭「下半年資產翻倍」關鍵
最近不少高股息ETF彷彿回神，紛紛啟動落後補漲行情，股價頻頻衝擊新高，分析師陳相州指出，背後最主要有2股推力，分別是老AI與金融股的爆發，因此同時具備老AI+金融股的高股息ETF，就是近期最會漲的類型，如果下半年就要看到資產翻倍，建議可以留住高股息ETF。
連日大雨仍解不了渴！曾文、烏山頭水庫蓄水率不足2成
隨著鋒面持續停留在台灣上空，帶來豐沛的降雨，全台水庫進帳3.7億噸，不過南部地區水庫因去年至今降雨量實在太少，連日下來，曾文與烏山頭水庫蓄水率仍無法突破20%。根據水利署統計，截至10日下午，曾文、烏山頭水庫在這波降雨當中，水庫合併進帳8800萬噸，蓄水率增加8.1%，但是仍只有18.3%，距離完全脫離水情警戒線差距相當大。在其他南部水庫部分，嘉義蘭潭與仁義......
台股狂殺3千點「主升段修正」？ 杜金龍揭3防線 台積買點也曝光
台股10日受到美股走弱及國際地緣政治風險升溫衝擊，終場重挫1478.9點，收在43225.54點，不僅跌破月線支撐，更創下台股史上第六大單日跌點紀錄。外資持續大舉調節，單日賣超高達935.73億元，連續3個交易日累計提款2791億元，引發市場高度關注後市走向。
打入高通先進封裝供應鏈！投信卻連砍「這檔」15天 再倒貨88.3億元逾7.1萬張
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（10）日摔落4萬4關卡，終場收43225.54點，下跌1478.9點或跌幅3.31%，成交金額達1.32兆元，據證交所籌碼動向...
MLB／鄧愷威2局內丟7分 本季最慘一戰吞第5敗
MLB美國職棒休士頓太空人9日推出鄧愷威先發面對洛杉磯天使，不過他因控球不佳前2局投出4次保送，加上連續被長打，2局內失掉7分，終場太空人1：10敗給天使，他也吞下敗投。
陳盈潔病危搶命！準金曲歌后「金援30萬」內幕曝光 公開私下暖心互動
第37屆金曲獎頒獎典禮將於27日在台北小巨蛋登場，曾瑋中以專輯《頇顢》二度角逐台語歌王，陳怡婷則憑《三十幾》首度叩關台語歌后。兩人今（10）日出席記者會，曾瑋中透露公布入圍當下正在逛街，得知喜訊後立刻躲進服飾店更衣室痛哭；陳怡婷則笑說，原本坐輪椅的爸爸直接從床上跳起來，興奮直呼：「我腳都好了！聽到妳入圍，我病都好了！」
台股反彈一日遊吐回1478點！營建股聽央行「金句」集體起飛｜Yahoo財經掃描
美國總統川普公開放話，強調必須對伊朗擊落美軍直升機的行徑予以反擊，導致中東全面停火希望蒙上陰影，也讓前一日才反彈的科技、半導體股賣壓再起。美股四大指數僅道瓊指數收漲。科技股方面，市場一方面觀望本周CPI、PPI等通膨數據與利率預期變化，另一方面也受到地緣政治風險升溫、SpaceX大型IPO可能排擠資金，以及科技股漲多後獲利了結影響，美光下跌4.14%、博通下跌5.37%、邁威爾下跌6.02%，多檔晶片股承壓；蘋果下跌1.68%、輝達下跌5.07%、微軟下跌1.92%、亞馬遜下跌2.34%等大型科技股也同步走弱，台積電ADR則下跌4.73%，跟隨半導體氣氛震盪，替台股開盤增添壓力。 亞股方面，主要市場全面收跌，日股下跌1.89%，韓股下跌4.52%，港股走跌0.70%，上證指數同樣走弱0.42%，區域市場風險情緒明顯降溫。 回到台股，受美股AI族群熄火，加上中東局勢再添變數，台股今(10)日開低走低，終場重挫1,478.90點、跌幅3.31%，收43,225.54點，失守4萬4千點大關，成交金額1兆3,269.07億元；櫃買指數、電子指數、金融指數整齊下跌。權值股方面，台積電(2330)終場收在2,255元、下跌50元，成為壓抑指數的重要來源；盤面上，AI指標股全面倒地，光通訊、PCB、CPO、記憶體等前波強勢族群同步回測，顯示資金對高檔題材股轉趨保守。不過，政策題材股仍有局部火種，營建族群受央行總裁楊金龍「信用管制目前就到這裡」說法激勵，國建(2501)、冠德(2520)等個股逆勢表態，太陽能概念股也在馬斯克公開SpaceX後續規劃，提到將導入太陽能發電的利多下，聯合再生(3576)、茂迪(6244)等表現強勢。成為重挫盤面中少數亮點。