逢創校80週年 北門高中師生騎單車巡禮鹽分地帶6個區





位於台南市西南沿海鹽分地帶的國立北門高中，115年逢創校80週年。為傳承鹽分地帶堅韌的精神，結合佳興國中舉行北中80、風火輪轉巡禮大北門區自行車活動。吳俊憲校長表示，百位師生以1歲1公里的信念，繞行大北門6個行政區80公里。除展現學子的剛毅特質外，也讓學子們認識昔日鹽分地帶的文化底蘊。

吳俊憲校長表示，北中學子的剛毅特質，不僅年年挑戰台灣第一高山玉山，逢創校80週年校慶，規畫以騎乘方式挑戰自我。鄰近的佳興國中潘能耀校長是該校校友，得知此訊息後，決定邀師生共襄盛舉。加上該校位處鹽分地帶文學發展地區，有責任傳承此文學，師生共騎乘巡禮，踏查參訪是最好的方式。

巡禮大北門區自行車活動，由吳俊憲校長、陳俊宏家長會長、潘能耀校長共同帶領百位師生前行，繞行學甲、北門、將軍、七股、西港及佳里等6個區。走訪學甲慈濟宮、南鯤鯓代天府、將軍漁港、青鯤鯓朝天宮、七股西寮里及黑面琵鷺保育區、西港慶安宮、佳里金唐殿，全程80公里。師生用腳踩踏過家鄉土地，體驗地方的風土人情，也呈現勇於挑戰的行動力。

大北門區人情味濃厚，車隊行經各廟宇時受到熱情款待。曾任北門高中家長會長的南鯤鯓代天府常務董事吳松儒，代表廟方贈送平安鹽與自家公司生產的毛毯，為學生加油打氣。青鯤鯓朝天宮則贈平安符保佑路途順遂。佳里金唐殿主任委員黃維明則帶領師生入廟參拜及贈送平安禮。吳俊憲校長表示，活動不僅慶祝80週年校慶，也是一場環境教育與在地認同之旅，可說別具意義。

