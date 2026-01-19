逢甲偷拍狼出沒 鞋綁相機靠近短裙女 警：掌握嫌疑人
台中市 / 綜合報導
台中市西屯區逢甲商圈爆出疑似有人偷拍，有民眾發現一名男子被人發現鞋子上綁著小型相機，而且會走靠近穿短裙的女子，懷疑他正在偷拍，引此把畫面拍下來留證，並分享在社群上。警方看完畫面不敢大意，已經掌握這名男子的身分，並聯繫當事人來指認，如果偷拍行為屬實，將會依刑法妨害秘密罪送辦。
男子拿出手機錄影，他把鏡頭鎖定在一名男子腳上穿的鞋子。仔細看，鞋子的鞋帶上，綁了一個像是小型相機的東西，怎麼會這麼奇怪，誰會在熱鬧的夜市商圈當中，鞋子綁相機到底要拍什麼，這個人就是穿白色外套的男子，坐在椅子上滑手機，看似若無其事，但拍攝這段畫面的民眾說，男子當天出現在逢甲夜市，突然靠近他女朋友幾乎是貼著，因為女友穿短裙，懷疑他正在偷拍。
非當事民眾說：「抓住他吧，然後問為什麼偷拍我，然後再報警，就會覺得有一點害怕，因為在之前也有發生過，只是昨天發生的，我們不知道。」當事人說他是在18日晚上，跟女友去逢甲夜市逛街，遇到這名疑似在偷拍的男子，實際找到男子在經營的社群，嘗試私訊聯繫，但在截稿前沒有得到回應。
第六分局西屯派出所所長王凱政說：「警方目前已掌握犯嫌身分，將聯繫被害人前來報案指認。」這名男子，當下把相機綁在鞋子上到底要拍什麼，還要再釐清，但行為本身已經很可疑，又靠穿短裙的女生這麼近，警方不敢大意，將請當事人協助指認，如果犯案屬實，將依刑法妨害秘密罪或是妨害性隱私及不實性影像罪，移送偵辦。
