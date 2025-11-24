中部中心／張喬羿、林進龍

台中市逢甲商圈福星路上，24日上午11點左右，一間待出租店鋪，突然冒出濃濃火煙，火勢猛烈，還傳出隔壁有1位民眾受困屋內，所幸消防人員到場，迅速將他救出，生命無礙，火警也波及到，左右兩側店家，而起火原因，疑似是因為房屋電線過於老舊，突然走火導致。

房屋一樓，被火舌吞噬，同時不斷向上延燒，濃濃黑煙直竄天際，

火勢猛烈，5層樓的住宅，幾乎完全燃燒，深陷烈火煙霧中，消防人員緊急佈水線，實施灌救，

廣告 廣告





疑電線老舊走火！逢甲商圈店鋪火警 看板掉落險砸消防人員

逢甲商圈傳火警！ 疑電線老舊走火 1人受困獲救（圖／民視新聞）





24日上午11點多，台中市西屯區逢甲商圈，店面突然發生火警，根據了解，起火的房屋，原先為運動用品店，現在正在出租中，疑似是電線走火，釀成火災，事發當下，還傳出有人受困在隔壁民宅後側。

所幸火警，沒有造成任何傷亡，但搶救過程中，出現超驚險畫面。





疑電線老舊走火！逢甲商圈店鋪火警 看板掉落險砸消防人員

驚險！ 逢甲商圈店鋪起火 ＂看板掉落＂險砸消防人員（圖／翻攝畫面）





被燒融的店家看板，整塊掉落，瞬間揚起大片塵土，只差那麼一點點，就可能砸到救災中的消防人員，他們也不敢大意，將火勢撲滅後，就趕緊將掉落物，移至路邊。

火警也延燒波及到兩側店家，所幸當時都不是營業時間，否則後果恐怕不堪設想，不排除是電線走火釀災，但確切的起火原因，都還需由火調人員釐清。

原文出處：疑電線老舊走火！逢甲商圈店鋪火警 看板掉落險砸消防人員

更多民視新聞報導

火光衝天！台中潭子2樓鐵皮工廠大火 半小時燒光150平方公尺

台中潭子木材廠大火! 議員老家半毀.哥哥及時逃出

台南白河大火！大量廢棄物火勢延燒 4怪手支援搶救

