逢甲商圈店鋪突起火！3戶遭烈焰吞噬 外牆突崩塌險砸消防員驚險畫面曝

記者潘靚緯／台中報導

逢甲商圈福星路一間店鋪，今(24)日上午突然竄出火苗，火勢迅速延燒。（圖／翻攝自Threads @uilymmij）

台中市西屯區逢甲商圈、位於福星路的一間店鋪，今(24)日上午11點多突然竄出火苗，濃濃黑煙不斷往上竄燒，火勢相當猛烈，一到三樓瞬間被火舌吞噬，由於起火地點為相連的透天厝，火勢延燒左右兩戶，樓上1名住戶一度受困，所幸消防隊員及時安全救出，沒有送醫。消防隊員灑水灌救時，其中一間店鋪的外牆竟整片脫落，差一點砸到消防員，場面相當驚險。

其中一間店面外牆不堪高溫，整片崩塌差點砸中消防員。(圖／翻攝畫面)

今(24)日上午11點左右，福星路一棟5層樓建築發生火警，起火點接近一、二樓，火勢猛烈，黑煙不斷往上竄，台中市消防局派遣第八大隊、轄區水湳分隊等8個單位，出動各式消防車18輛、消防人員38名，火勢在11時29分控制，11時38分撲滅。

廣告 廣告

一名租屋房客一度受困，最後由消防人員引導救出。(圖／翻攝畫面)

消防隊員灑水灌救同時，其中一戶的外牆不堪高溫狂燒，竟整片崩落往下砸，差點砸中消防隊員，場面相當驚險。

店鋪起火延燒到左右兩戶，所幸火勢約半小時就撲滅。(圖／翻攝畫面)

由於起火點一樓為店面，樓上為出租套房，火警發生當時，一名房客受困在房內，經消防員引導避難，隨後將受困民眾救出脫困。消防局初估，現場燃燒面積初估約30平方公尺，疑似屋外的電線走火，引發火勢，起火原因由火調人員調查中。

更多三立新聞網報導

熬夜連騎10HR「夜衝武嶺」！19歲女大生墜溪亡 曾獲全中運舉重季軍

住院15天逃不過公司連環CALL 主管催促「床上也能工作」 員工傻眼氣炸

糖尿病工程師遭酒駕男超速撞傷 住院124天獲賠270萬 法官引1法條判決

26歲替代役報到首日「7小時就逃兵」 尿遁偷開連長車逃出成功嶺衛哨

