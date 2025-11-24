逢甲商圈店面惡火延燒 大型招牌險砸消防員畫面曝

台中逢甲商圈今（24）日中午十一點多傳出火警，某間店面一樓陷入火海，而且火勢迅速蔓延，波及隔壁服飾店跟飾品店，還有一名男子受困建築物後側，消防隊獲報到場救人，由於火勢太過猛烈，店面的大型招牌還整塊掉落，差點砸到消防員，場面相當驚險。

逢甲商圈今日中午驚傳火警。圖／台視新聞

台中逢甲商圈福星路上某店面傳出火警，整間店面陷入火海，火勢還朝左右兩邊店家延燒，且有一名男子受困在建築物後側逃不出來，消防隊到場救援，成功將他救出。

廣告 廣告

火勢約在半小時後被消防撲滅。圖／台視新聞

但火到底怎麼燒起來的呢？監視器拍到，疑似是門口的看板冒出火舌，火一路攀爬往上竄，布條招牌被燒得不斷掉落，讓火勢迅速延燒。還好火勢約在半小時後撲滅，燃燒面積30平方公尺。

台中／陳彥伊、林家民 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

國3龍井爆火燒山！烈焰沖天模樣曝 警消灌救中

彰化集合住宅慘遭祝融！惡火堵唯一出入口 17人嗆傷送醫

火光照亮夜晚！阿根廷1工業園區爆炸 害十多人傷