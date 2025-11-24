逢甲商圈店面「陷火海」 男碩生受困3樓驚險獲救

台中逢甲商圈福星路上，一間歇業的鞋店突起火燃燒。（圖／東森新聞）





台中逢甲商圈人潮最多的金三角之一，福星路上一間歇業的鞋店突起火燃燒，火勢迅速蔓延，共燒了3棟。火警當下，一名碩士生受困在裡面，消防人員緊急將人救出，幸好沒有受傷。目擊民眾說，當下有聽到電壓短路的聲響，懷疑是電線走火，至於整體損失恐怕無法估計。

透天店面燃起熊熊大火，火勢一發不可收拾，從一樓往上延燒，甚至波及隔壁店面。消防人員佈水線灌救，搶救到一半還出驚險的一幕，店面的外牆往前砸落，消防員立即往後退。傳出還有一位民眾受困在一樓後側，所幸救出後人沒事。

第八大隊長呂鴻隆：「一名男子打電話進來，說他在一樓受困，因為整個外牆燃燒，影響到他一樓逃生的動線，請我們的同仁優先針對這個受困的男子，把他救出來。」

火警意外就發生逢甲商圈，火勢開始竄起後，民眾趕緊把機車移開，就怕車子被火勢波及。起火點是在福星路523號，現在是空屋，原本是一間鞋店，左邊一樓的店面賣飾品，右邊店面則是賣衣服，都慘遭大火波及，外牆幾乎燒得焦黑。幸好消防隊迅速控制，沒有再持續延燒。

目擊民眾：「那間原本是在賣鞋，然後前陣子有變出租，所以裡面都沒有東西。」

不過空屋怎麼會燃燒呢？有在場民眾當時就聽到電壓短路的聲音，恐怕是因為電線走火，而火災現場也留下一團捆捲在一起的電線。

目擊民眾：「我有聽到應該是高壓電短路的聲音，然後一直啪啪啪聲，有點像電線走火的那個（短路），逼逼啵啵的聲音。」

火勢如此的大，嚇壞不少路過民眾，幸好火警意外沒有造成任何人受傷，只是起火原因還要交由火調人員調查釐清。只是這一燒，原本要出租的店燒毀了，還影響到隔壁店面，損失恐怕無法估計。

