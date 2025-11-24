台中逢甲商圈福星路今天中午驚傳火警，電線起火連燒三棟建築，一名碩二學生一度受困三樓！消防員急救援時，服飾店招牌竟突然倒塌，差點砸中人，情況十分驚險。目擊民眾表示，起火時還聽到「高壓電短路」的啪啪聲響，火勢迅速蔓延。所幸消防人員在20分鐘內控制火勢，受困男子也順利獲救，燃燒面積約30平方公尺，起火原因仍待釐清。

逢甲商圈招牌突倒塌！差點砸中消防員 碩二生受困倉皇逃命。(圖／TVBS)

台中逢甲商圈福星路今天中午驚傳火警，電線起火連燒三棟建築，一名碩二學生一度受困三樓！消防員急救援時，服飾店招牌竟突然倒塌，差點砸中人，情況十分驚險。目擊民眾表示，起火時還聽到「高壓電短路」的啪啪聲響，火勢迅速蔓延。所幸消防人員在20分鐘內控制火勢，受困男子也順利獲救，燃燒面積約30平方公尺，起火原因仍待釐清。

逢甲商圈起火燒3間街邊店 碩二生驚醒逃生。(圖／TVBS)

台中逢甲商圈福星路24號中午11點多發生火警，疑似柱上老舊電線起火燃燒，連燒三棟建築物。一名碩二學生一度受困三樓，所幸及時逃生。火勢猛烈導致店面招牌燒毀倒塌，差點壓到正在滅火的消防員。台中消防人員迅速到場救援，不到20分鐘就控制住火勢，並於11點38分完全撲滅火災，初估燃燒面積約30平方公尺。

逢甲商圈起火燒3間街邊店 碩二生驚醒逃生。(圖／TVBS)

目擊民眾表示，火災開始時電線走火，隨後還出現爆炸聲。火勢猛烈不停向上燒，右邊飾品店三樓還有一名碩二學生在裡面。消防人員一邊救人一邊急著滅火，突然間左邊的服飾店被火燒到，整面招牌倒塌下來，差點砸到底下正在滅火的消防員，情況十分驚險。另一位目擊民眾描述，火災看起來是從外面開始的，然後蔓延到消防員噴水的那一棟建築物。

他聽到疑似高壓電短路的聲音，一直發出啪啪聲響。還有民眾表示，火是從鐵皮屋中間突然起火，然後越燒越旺。受困的碩二學生是飾品店房東的孫子，當時正在睡覺，被火警驚醒後倉皇逃生。所幸他沒有受傷，也不需要就醫。台中消防七大隊長呂鴻隆表示，整個外牆的帆布和招牌都全面燃燒，消防人員第一時間就立即部署水線，搜救小組進去把一名男子救出來。

逢甲商圈招牌突倒塌！差點砸中消防員 碩二生受困倉皇逃命。(圖／TVBS)

由於起火店面就在路邊，擔心車水馬龍的福星路上人車經過會有危險，警方也趕緊封鎖道路確保安全。警消人員在不到20分鐘的時間內就控制住火勢，最後在11點38分將火完全撲滅。現場燃燒面積初估約30平方公尺，起火的詳細原因仍需由火調人員進一步調查釐清。

