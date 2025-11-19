逢甲商圈機車連續竊案 警靠2招逮獲42歲男涉竊

cnews204251119a11

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中逢甲商圈附近，近期接連傳出多起機車車主報案，指稱車廂內財物離奇失竊，甚至出現遭竊信用卡或金融卡被盜刷、盜領的情況。第六警分局表示，員警獲報後研判可能是慣竊連環犯案，立即成立專案小組深入追查。連日加強巡邏並埋伏守候，終於鎖定42歲楊姓男子涉嫌重大。日前發現楊男騎Ubike四處張望、徘徊於路邊停車格，疑似正在物色作案對象。員警上前成功逮人。

第六警分局表示，轄區西屯派出所員警，調閱監視器畫面，比對多起案發時段與地點後，發現畫面中均出現1名男子頻繁出沒，行蹤詭異。將他鎖定為頭號嫌疑對象，連日加強巡邏並埋伏守候，終於日前在轄內僑大路與僑大三街附近，發現這名男子，騎著Ubike單車，四處張望、徘徊於路邊停車格，疑似正在物色作案對象。

警方表示，員警在男子停下Ubike，準備對路旁停靠的機車下手時，立刻上前出示身分盤查，當場查扣相關贓、證物，也通知被害人到場指認。初步清查，楊男至少涉及4起竊案，每次財損約2000到5000元之間。訊後則依法移送台中地方檢察署偵辦。

第六警分局強調，將持續強化巡邏密度與防竊宣導，守護民眾財產安全。也呼籲民眾，停車時務必將錢包、手機、證件等貴重物品隨身攜帶，避免讓竊賊有機可乘。

照片來源：台中市警方提供

