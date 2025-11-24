逢甲商圈民宅傳火警 濃煙火舌中1受困男子獲救

台中市西屯區福星路1棟民宅今天近中午時發生火警，現場濃煙竄天，一度傳出有民眾受困，幸好安全救出。消防局提供

台中市西屯區逢甲商圈今天接近中午時，有棟民宅驚傳火警，消防局派出大批人車前往灌救，但火舌迅速蔓延，濃煙密佈，消防人員進入火場搜救，在隔壁住家1樓順利救出受困男子，他雖受驚嚇，幸無明顯外傷，這場大火12點多撲滅，起火原因仍待火場鑑識人員深入調查。

台中市消防局勤務中心是在今天上午11點8分接獲報案，指西屯區逢甲商圈福星路1棟民宅發生火警，119立刻調派第8大隊、水湳分隊等共計8個單位，出動各式消防車18輛、消防人員38名到場灌救。

警消抵達火場時，起火的透天厝濃煙密佈，火舌蔓延，指揮官立刻下令，佈下多條水線灌救，此時附近民眾說，疑有住戶困在火場裡，因此等火勢稍降，指揮官立刻派員進入搜救。

消防人員很快在隔壁住家1樓後側找到受困的男子，很快將他救出，該男子僅輕微嗆傷，無明顯外傷，意識清楚，他拒絕送醫。這場大火在11點39分控制火勢，12點多才撲滅殘火，1樓起火處燃燒面積約30平方公尺，加上煙損，財產損失正在估計中；至於起火原因，火場鑑識人員已經封鎖現場蒐證，深入調查中。



