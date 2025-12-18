逢甲商圈疑旅店拆帆布肇禍 天降纜線砸騎士

台中市 / 綜合報導

騎車在路上竟然「天降電纜」，台中一名騎士騎車經過逢甲商圈，突然飛來一條黑色電纜線調在馬路上，砸向機車和對向車道的白色轎車， 當時疑似是附近有旅店正在拆除 帆布廣告，造成第四台電纜掉落，工程行強調會，當下就請被砸到的轎車評估相關維修費用他們負責，後續也會加強施工現場的安全維護。

機車騎在路上突然天空掉下一條黑色細長的電纜線砸在對向白色轎車和道路上，騎士緊急煞車，但疑似勾到電纜一時間重心不穩差點摔車，騎士說：「很危險耶。」騎士停在路口，眼前兩條電纜線晃來晃去，讓騎士直呼好危險，施工人員看到過來將掉落的電纜線撿到路邊。

廣告 廣告

事發在台中知名逢甲商圈的福星路上，當時兩邊道路都有車經過，騎士後面還有公車開過來，幸好司機看到趕快放慢速度停下，施工人員才慢慢將線路拉到旁邊，民眾說：「很倒楣，前面應該要有人指揮，滿危險的，因為騎車騎一騎，它突然掉下來這樣，而且這裡車又滿多的。」

當時警方接報報案到場，騎士人車都無礙自行離開，工程人員也離開現場，附近民眾說：「三四樓都有那個鐵架綁著的有沒有，就是拆那個帆布。」附近民眾懷疑應該是周邊旅店在拆除廣告招牌， 工程行說 ， 施工中掉落的是第四台的電纜線 ， 當下砸到騎士和白色轎車 ， 騎士人車沒有大礙就先離開 ， 至於白色轎車的車損 已經請車主評估維修費用 他們會負責 ， 同時立刻將電纜移除， 至於為什麼掉落還要釐清 。

原始連結







更多華視新聞報導

夜市砸攤疑賠償談不攏 吉拿棒.臭豆腐老闆互控恐嚇

砸逢甲商圈甜食攤 醉男賠1.5萬和解仍依社維法送辦

台鐵警語廣告致敬「新世紀福音戰士」 引發網友熱議

