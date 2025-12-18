逢甲商圈電纜突掉落！騎士遭擊中驚魂 後方公車計程車差點遭殃

逢甲商圈驚傳電纜線砸中騎士事件！17日上午11點，一名機車騎士行經福星路與西安街口時，遭一旁旅館拆除廣告帆布不慎掉落的第四台電纜線砸中，所幸並未受傷。監視器畫面顯示，後方行駛的公車與計程車也險些捲入意外。民眾痛批：「在騎車途中突然有東西掉下來非常危險，特別是在這個車輛眾多的路段！」事發後，警方與台電人員皆已到場處理，但廣告公司對此事件未提出說明，引發民眾對施工安全的疑慮。

逢甲商圈電纜突墜落！騎士遭擊中驚魂 後方公車計程車差點遭殃。(圖／TVBS)

被砸中的騎士表示這非常危險。從後方監視器畫面可見，除了機車騎士外，公車與計程車也險些捲入意外。事件發生後，工人們立即將掉落的電纜移開，但民眾仍對此危險事件感到不安。

台中工人操作不慎 電纜「砸機車」險釀大禍。(圖／TVBS)

事發地點旅館人員表示他們並未在現場，因此不清楚具體情況。而承包拆除作業的廣告公司則僅表示問題當下已經排除，對於電纜為何掉落以及後續改善措施都未提出說明。

逢甲電纜突墜落！機車騎士遭砸中 公車驚險閃過。(圖／TVBS)

有民眾表示，在騎車途中突然有東西掉下來非常危險，特別是在這個車輛眾多的路段。另一位民眾則認為進行工程時前方應該有人指揮交通，這次純粹是運氣不好。

在電纜掉落後，民眾不僅報警，還通報了1999市民服務電話。警方到場時，廣告公司已經離開現場，掉落的電纜也已被清除。後續台電人員前往檢查是否有其他線路受損。雖然事件已經處理完畢，但這樣突發的危險情況仍讓用路人感到心慌，擔憂自身安全。

