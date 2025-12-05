逢甲商圈驚悚一幕！兒衝上頂樓找父親 低頭嚇見「倒臥2樓鄰居露台」身亡

〔記者許國楨／台中報導〕台中逢甲商圈今天上午發生一起驚悚墜樓死亡事件，一名與70歲父親同住的男子，早上起床時未見父親身影，想到父親近期情緒不穩定，又常獨自前往大樓15樓頂樓，他直覺不對勁立刻衝上頂樓查看，雖未見到父親身影但探頭往樓下望去時，竟發現父親倒臥在2樓住戶露台，嚇得立刻報請119救援。

警消於7時35分獲報趕往該棟大樓，發現男子頭部重創、明顯死亡，未送醫，經初步調查，死者為該棟大樓住戶，清晨獨自進入頂樓後不久即墜落，現場沒有外力介入或打鬥痕跡，也未發現他人接觸，初步排除他殺，將報請檢方相驗釐清確切死因。

廣告 廣告

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

【看原文連結】

更多自由時報報導

儀器設定被改致鯛魚排誤檢 衛局報案 警連夜帶回關鍵女助理

畫面曝光! 陸軍彰化演練出包 榴彈擊中民宅、樹木也遭殃

19歲孫涉詐失聯近2年被中方遣返！彰化鹹粥嬤激動：終於盼到愛孫

苗栗某中學半個月連2起學生墜樓 16歲女學生被發現陳屍校園

