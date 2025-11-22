逢甲商圈驚見「球棒隊」 1男遭群毆受傷送醫
記者許宇捷、詹品宏、江濬禓／台中報導
球棒隊又出動，台中逢甲商圈今（22）日清晨5點多，傳出一群大約2、30歲的男子當街圍毆一名男子，造成被毆打的男子受傷送醫。據警方了解，受傷的男子與嫌犯們是朋友關係，疑似因為酒後引發口角糾紛，導致情緒失控，因而演變成群毆事件。
目擊民眾：「他會過來嗎？」
目擊民眾當街記錄下，一群人持球棒當街圍毆一名男子，甚至一旁還有人直接徒手痛毆男子還出腳踹人。
目擊民眾：「被揍欸，起不來了。」
被毆打的男子蹲坐在路中間，其他則是上車離開。事發在台中逢甲商圈22日清晨5點多，據警方了解，被毆打的男子與其他人是朋友關係，疑似因為酒後起爭執，遂而引發群毆事件。
民進黨台中市議員陳淑華：「球棒隊在街頭圍毆事件再度發生，讓民眾擔心害怕，已經嚴重入侵到人口稠密的逢甲商圈，而盧秀燕市長只是喊喊空話，毫無作為，市長無能讓基層員警疲於奔命。」
球棒隊街頭群毆一人，涉案嫌犯初步了解大約有十幾人，詳細情況還有待警方調查釐清。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113
更多三立新聞網報導
高中生「乾燒」害鐵盤燒焦 控店家罰留下洗鍋
KTV慶生4男「推筒子」！遇上警方荷槍實彈臨檢 12人糗被帶回開同學會
TWICE演唱會「仿冒周邊」先衝了？警清查曝光一結果…開出多張罰單
台南烏樹林暫置場起火！3000平方公尺全面燃燒 完全撲滅可能要一週
其他人也在看
賊星該敗！高雄警強力追緝惡意偷倒廢棄物集團 專案小組48小時火速偵破
高市府11月起陸續在燕巢區、田寮區山坡地發現遭大規模傾倒廢棄物情事，嚴重破壞環境生態。陳其邁市長獲悉後高度重視，第一時間指示環保局、警察局及區公所等單位全力徹查，務必揪出破壞市容與生態的不法份子。高市警局隨即由刑警大隊、岡山及湖內分局，聯合警政署保安警察第...CTWANT ・ 15 小時前
優人神鼓《一朵小花 啊！》 音樂視覺化
記者黃朝琴／臺北報導 文化部臺灣品牌團隊「優人神鼓」新作《一朵小花 啊！》12月展開北中南巡演，以禪宗為題材，作品分為7個篇章，將禪的領悟動作化，將音樂視覺化青年日報 ・ 10 小時前
台灣人超愛檢舉 「未禮讓行人」撤單率卻超高
台灣被美媒形容是「行人地獄」，政府提高車輛不禮讓行人罰則後，該項在北市去年申訴率排名居冠、撤單率第二，議員點出民眾與警方...聯合新聞網 ・ 17 小時前
廟會車輛擋道應變方法多 民眾人肉千斤頂.堆高機抬車
屏東縣 / 綜合報導 其實廟會出現車輛擋道，經常發生。比如三年一次、吸引許多人朝聖的屏東東港迎王平安祭，去年就曾被人目擊，汽車擋到千歲王爺的路，廣播很多次還是找不到車主，眾人只能當「人肉千斤頂」合力抬車，就連警察也來指揮，而嘉義同樣有汽車擋住宮廟神明進出的路線，廣播許久不見駕駛蹤影，最後廟方人員挽袖試圖抬車但車輛卻抬不起來，一動也不動。2024年東港迎王祭典上，這台轎車擋住千歲王爺的路，只好眾人合力，展開移車大作戰，現場民眾說：「一二三，一二三，一二三。」好幾個壯丁合力扛車，看起來就像兩排「人肉千斤頂」，車輛逐漸被抬起，員警也在旁指揮，成功移車後，響起熱烈掌聲和歡呼。廟會出現車輛擋道，已經不是首次發生，過去在嘉義這間宮廟，同樣也有汽車，擋住神明進出的路線，不管怎麼廣播駕駛都沒現身，廟方人員挽袖抬車，卻抬不起來，遇上束手無策的情況，移車花招不少，人肉抬車或許不會造成車損，但專家就提醒，如果是用堆高機移車，作業時會對底盤金屬結構處施加壓力，容易造成變形受損。保養廠技士楊先生說：「底盤有一些結構會比較脆弱，它如果往上頂的話，一定會造成板金損壞，還有排氣管這類的東西，對啊，有時候油箱在那邊也是很危險。」律師嚴庚辰說：「如果說你把車子毀損到的時候，極有可能會產生一個損害賠償的問題。」民眾合力抬車或動用機具，都只是為了讓活動順利進行，但強制移車仍存在風險，駕駛臨停遵守規定，保持電話暢通，互相體諒，麻煩就能少一點。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前
新聞傳真／消防系統出包、自治會亂收費 台北最大環南市場爭議連爆
台北市最大的傳統市場「環南市場」改建後狀況頻頻，上個月地下室突然發生火警，雖未造成傷亡，但有攤商向本刊投訴，指當天消防系統並未全面啟動，市場處官員卻在議會公然說謊，另一方面，自治會巧立名目向攤商收取上萬元的理貨費，市場處也裝瞎，嚴重侵害攤商與消費者的權益。投訴攤商除了呼籲台北市政府盡速改善消防系統，也希望好好整頓自治會，避免有心人上下其手。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
總統宣布成立兒家署 朝野盼整合業務與預算人力
賴清德總統日前宣布衛福部將成立「兒童及家庭署」，作為兒童照護的專責機關，並將強化醫療、早療到身心發展等面向，統整0至18歲兒少核心政策，推動全方位健康照護。對此，立法院朝野立委都表示「樂觀其成」，但期盼能釐清業務整併及預算、人力等配置。 近年政府積極推動兒少權益，政府逐步強化政策整合。為提升政策層級、整合跨部會資源，賴清德總統日前宣布於衛福部轄下成立「兒童及家庭署」，將從醫療、身心發展、家庭支持到早期療育全面深化，讓每位兒童都能獲得穩定、連續、系統性的照顧。 民進黨立委陳培瑜表示，總統成立「兒童及家庭支持署」，反映政府對兒少議題的重視，尤其近年虐童案、校園事件、早療與特教需求日益增加，更需有統籌機關整合醫療、教育與社福政策。 陳培瑜表示，兒少在各階段需求不同，她提醒政院及衛福部務必釐清跨部會分工，避免責任推諉，並可召開公聽會，聽取學者、民團與兒少代表的意見，協助制度完善落地。她說：『(原音)所以兒少署之後要回應的，其實是從...以0到6歲更多的是醫療、6歲到12歲是教育、12歲到18歲進入升學階段的教育，每一個階段孩子跟家長都會遇到不同的議題，但是過往是分散在各個部會，而且是比較低的層中央廣播電台 ・ 1 小時前
逢甲街頭快打！男遭「拖行3地」圍毆 動機曝光
台中西屯區逢甲商圈驚傳街頭暴力事件！9名男子因談論過去不愉快事情引發口角，竟圍毆1名30歲高姓男子。監視器畫面記錄整起暴力過程，從衝突開始到警方到場處理，現場如「恰恰舞」般不斷移動。警方表示，提醒民眾飲酒應保持理性，避免造成無法挽回的後果。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
芙烈達．卡蘿自畫像拍出17億天價 創女藝術家新高
墨西哥傳奇女畫家芙烈達．卡蘿（Frida Kahlo）自畫像「夢境（床）」（El sueño （La cama））20日在蘇富比拍賣行（Sotheby）以5500萬美元（約台幣17.24億元）拍出，締造女性藝術家作品拍賣價的新高紀錄。這幅創作於1940年的畫作45年前曾在蘇富比拍出，當時的價格僅5.自由時報 ・ 3 小時前
三重男疑吸毒隨機傷人！情緒失控暴走、路過怒巴頭7旬嬤...她戴安全帽
今（22日）上午，新北三重一名45歲的顏姓男子，疑因吸食毒品暴走失控，竟隨機攻擊路人，顏男在三和路四段382巷口，先是揮拳攻擊一名77歲的老婦，所幸老婦當時頭戴安全帽，正準備出門騎乘機車，所以沒有受傷，而之後顏男又從機車拿出鐵棍，攻擊路上經過的一對夫妻，最後被警方依現行犯逮捕，訊後依法移送地檢署。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
魏科夫欲從烏俄和平方案牟利？ 歐洲官員斥「該去看精神科醫生」
美國政治新聞網站《政客》（Politico）21日報導，美國針對烏俄終戰提出的最新和平方案，計畫利用凍結的俄羅斯資產「牟利」，讓歐洲官員怒不可遏，警告這將破壞他們協助烏克蘭度過戰爭難關的努力，更斥責美國總統川普的特使魏科夫「該去看精神科醫生」。自由時報 ・ 19 小時前
南海專家：中國海軍非獨霸 若多線開戰將分身乏術
（中央社記者曾婷瑄河內22日專電）本月3場國際南海會議輪番登場，全球聚焦。海事安全專家布蘭丁向中央社分析，越南南海造陸本質為防禦中國，與具攻擊性的擴張大不同。他認為，中國解放軍海軍看似具壓倒性優勢，實則分身乏術，無法應付多線開戰。中央社 ・ 1 天前
娜麓灣樂舞劇團年度新作 走入建和部落文化記憶
（中央社記者黃郁菁屏東縣22日電）娜麓灣樂舞劇團推出全新原創樂舞作品，以卑南族建和部落「神鹿與少女」傳說為靈感，結合傳統歌謠、現代表演與部落集體記憶，今天在台灣原住民族文化園區盛大登場。中央社 ・ 17 小時前
男遭詐轉帳至「金融卡雲支付」法官審理後判帳戶所有人無罪
鍾姓男子被控受詐騙集團成員指示，先於去年11月間某日先下載行動支付APP後再透過手機門號申請「金融卡雲支付」卡片，開卡成功後提供資料給詐團。蘇姓男子不久以台灣行動支付APP轉帳3萬元至鍾男帳戶，之後蘇男向鍾男提告，苗栗地院法官審理後，認為透過該方式轉帳無需OTP方式驗證，且鍾男開通「金融卡雲支付」功自由時報 ・ 1 天前
「去一次就後悔」的國家票選結果出爐 2國家遭網公認三大敗筆
台灣人熱衷於出國旅遊，機場大廳總是熙來攘往，充斥出遊旅客。有網友好奇眾多熱門旅遊國家中，究竟哪個國家會讓人打定主意「去過一次就不想再去了」，貼文一出，立刻引起熱烈反響。不少回應都將矛頭指向南韓，認為當地的美食與觀光地缺乏獨特性，讓人興不起舊地重遊的念頭。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
高爾夫》塚田陽亮周六領先鳳凰盃，吳佳晏大王製紙攻佔首位
【羅開新聞中心Thomas LO綜合報導 圖／JGTO Images】Dunlop Phoenix Tournament（登祿普鳳凰賽），十一月二十二日在宮崎縣的Phoenix C羅開Golf 頻道 ・ 16 小時前
孟加拉數十年來最強震 逾六百人傷亡
孟加拉中部21號發生 數十年來的最強地震。根據當地媒體報導，罹難人數已上升至10人，包括1名 僅10個月大的嬰兒，以及1位12歲男童，受傷人數更已超過600人。根據法新社報導，這場強震的震央，離首...大愛電視 ・ 22 小時前
桃園大溪豆干節登場！邀你吃黑蛋糕白豆腐、領舒華限量小卡
連續2天的大溪豆干節今在大溪木生活館前廣場熱鬧登場，下午兩點開幕式，職人們現場以古法製作白嫩豆腐、豆粕黑蛋糕，當場與現場民眾分享，很多民眾排隊半個多小時拿到豆腐、蛋糕後到園區坐著用餐，享受難得優閒午後時光；明天下午2點還有「千人豆漿BAR」豆漿暢飲活動，另打卡走訪大溪老街照片，活動期間至大會服務台兌自由時報 ・ 17 小時前
再次拜請「天公伯仔」！林岱樺旗山造勢…嗆檢方殺人滅口：8個月斷手腳
再度對天吶喊「天公伯仔」！民進黨立法林岱樺今（22）日前往旗山造勢，現場喊出2萬人到場支持，俠著氣勢難掩情緒激動，嗆檢調追殺，用盡手段，讓她整整8個月斷手斷腳；面對初選馬拉松比賽，別人可以有啦啦隊、派系大咖站台，唯獨她什麼都沒有，只求一個公平競爭機會。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
影/新莊男不滿妹妹遭男友家暴 談判破裂持刀砍人後自首
新北市新莊區15日上午8時許，中平路巷內某社區發生一起砍人案。26歲余姓男子因不滿24歲妹妹，多次遭無業的24歲李姓男友施暴，約對方到自家附近談判，過程中爆發激烈口角，余男情緒失控，抽出預藏的西瓜刀朝李男手腳猛砍，造成李男雙腳與右手中刀倒地，犯案後的余男主動前往派出所自首。中天新聞網 ・ 12 小時前
金門表揚志工、為新隊伍授旗 黃碧英一家獲「模範志願服務家庭」
金門縣政府今天在社會福利館慶祝國際志工日暨表揚志工活動，共表揚17個績優志工團隊及271位得獎志工，並為1支新成立志工隊授旗，獲表揚志工中，黃碧英一家都是志工，獲「模範志願服務家庭」殊榮。副縣長李文良說，志工服務促進社會和諧，這樣的氛圍是一種感染力，可以讓大家覺得金門處處有溫暖、有溫度。自由時報 ・ 17 小時前