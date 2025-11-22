逢甲商圈驚見「球棒隊」 1男遭群毆受傷送醫

記者許宇捷、詹品宏、江濬禓／台中報導

球棒隊又出動，台中逢甲商圈今（22）日清晨5點多，傳出一群大約2、30歲的男子當街圍毆一名男子，造成被毆打的男子受傷送醫。據警方了解，受傷的男子與嫌犯們是朋友關係，疑似因為酒後引發口角糾紛，導致情緒失控，因而演變成群毆事件。

台中逢甲商圈今（22）日出現群毆事件。

目擊民眾：「他會過來嗎？」

目擊民眾當街記錄下，一群人持球棒當街圍毆一名男子，甚至一旁還有人直接徒手痛毆男子還出腳踹人。

目擊民眾：「被揍欸，起不來了。」

被毆打的男子蹲坐在路中間，其他則是上車離開。事發在台中逢甲商圈22日清晨5點多，據警方了解，被毆打的男子與其他人是朋友關係，疑似因為酒後起爭執，遂而引發群毆事件。

眾人疑似因為酒後起爭執。

民進黨台中市議員陳淑華：「球棒隊在街頭圍毆事件再度發生，讓民眾擔心害怕，已經嚴重入侵到人口稠密的逢甲商圈，而盧秀燕市長只是喊喊空話，毫無作為，市長無能讓基層員警疲於奔命。」

球棒隊街頭群毆一人，涉案嫌犯初步了解大約有十幾人，詳細情況還有待警方調查釐清。

