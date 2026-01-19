逢甲商圈25年老店熄燈 網不捨：學生時代回憶沒了

知名義大利餐廳「養雞場」逢甲店公告，將於明（20日）起暫停營業。業者感謝這25年來每位曾到店用餐的客人，並提醒今天（19日）是最後營業日，明天就沒開了，大家不要撲空，不少網友直呼不捨，感嘆學生時期的回憶將成往事。

逢甲人氣餐廳「養雞場焗烤義大利麵」在臉書粉專公告，將於1月20日起暫停營業。這間從福星北路搬遷至逢甲，營運已25年的小店，從簡單的義大利麵到一份份熱騰騰的焗烤，陪伴許多人從學生時代到成家立業，留下無數回憶與笑聲。

業者表示，這不是容易說出口的告別，但真心感謝這些年來，每一位曾走進店裡的顧客，並希望未來某天能以不同的方式再相逢。

今（19日）業者再度發文提醒，感謝過去2天特別到店用餐的客人，也提醒今天將是最後營業日，明（20日）起將暫停營業，未來若想念這裡的味道，也可前往一中店找找餐點的影子。

貼文引起大批網友不捨，「是以前讀書打工的地方耶，滿滿的回憶，好不捨」、「大學時期都來這裡吃飯，還沒機會帶小孩一起吃，好可惜」、「學生時期的回憶掰了」、「太措手不及了，好難過，來不及回去吃」、「很多人看到通知都來捧場，現場一位難求」、「學生時代都跟朋友來吃，沒想到要結束營業」。

