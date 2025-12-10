逢甲商圈3日租套房罰不怕 再爆違規攬客遭斷水電

台中市 / 綜合報導

台中12月即將迎來許多耶誕節和跨年活動，台中市觀旅局發現，熱門的逢甲商圈，暗藏三間違法的日租套房，以自助入住、交通便利、CP值高當誘因，吸引旅客入住，實際上卻沒有經過政府建管、消防等審查合格，也沒有投保公共意外責任險，先前已經對3業者各開罰2次，共30萬元，並勒令停業，沒想到,業者還是持續營業，因此會同警方、台電和自來水公司等單位，鐵腕拆除水表和電表，強制斷水斷電。

點開訂房網站，明亮整潔的套房，牆壁貼出卡通圖案，有的房型還有單獨的沙發客廳，這是鄰近逢甲的RARA旅宿，看起來溫韾又舒適，實際上是非法日租套房，不止這一間，同樣在逢甲商圈的逢甲漫漫，以及另外一間INN隱，都是非法日租套房，台中市觀旅局等相關單位前往，強制拆除水表電表。

中市觀旅局科長張俊生說：「(三間業者)各裁處兩次，並勒令歇業在案，但業者無視法令仍繼續營業，為保障旅客住宿安全及消費者權益，中市府觀旅局會同相關單位，至現場拆除電表及水表。」日租套房業者，標榜自助入住交通便利CP值高等誘因，吸引旅客入住，實際上沒有經過政府建管、消防、衛生、環保及觀光審查合格，也沒有投保公共意外責任險。

旅客入住沒有保障，觀旅局先前就對三間業者，都開罰兩次共30萬元，並勒令停業，業者罰不怕繼續開，觀旅局鐵腕斷水斷電，民眾說：「我還是會覺得住飯店吧。」記者VS.民眾說：「(為什麼)比較安全吧。」台中12月迎來各樣耶誕節和跨年活動，五月天也將到台中洲際開唱，吸引大批遊客到台中玩，觀旅局祭出鐵腕政策，要保障民眾住宿安全。

