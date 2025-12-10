逢甲商圈3日租套房 「罰不怕」照違規攬客 台中市府鐵腕強斷水電

記者潘靚緯／台中報導

2025台中耶誕嘉年華、天團五月天演唱會及跨年晚會等大型活動將陸續登場，預計將有數十萬人潮湧入台中，為確保旅客住宿安全，台中市政府觀光旅遊局近日再度祭出鐵腕，針對西屯區逢甲商圈3家日租套房，強制執行斷水斷電處分，展現市府杜絕非法旅宿的決心，維護旅客來台中住宿安全及消費權益。

西屯區日租套房非法旅宿業者，遭強制執行斷水斷電，無法營業。(圖／台中市政府提供)

近年來台中市旅宿人數逐年增加，113年達893萬人次，住宿人數為6都第2，今年1至10月已達約754萬人次，位居六都第二。龐大的觀光商機也讓非法日租套房伺機而動，台中市觀旅局指出，日租套房等非法旅宿業者，多集中於逢甲、一中、勤美等商圈周邊，在網路訂房平台以「自助入住、交通便利、高CP值、鄰近商圈」等誘因吸引旅客訂房入住，但實際上並未經過建管、消防、衛生、環保及觀光等主管機關審查合格，安全堪慮。

台中市政府呼籲民眾入住時，留意業者是否懸掛合法登記證，保障住宿權益。(圖／台中市政府提供)

另外，日租套房業者為規避查緝，訂房後業者多會要求加Line私訊聯繫，甚至以提供優惠價格的名義，要求消費者取消平台交易訂單，改以現場現金交易，整個交易過程既不透明又無保障，如發生消費糾紛或公安事件，消費者往往求償無門。

此次遭強制執行斷水斷電的3家日租套房，位於西屯區逢甲商圈附近，坐落在社區集合住宅、巷弄民宅及公寓大樓內，112至114年間已查獲非法經營並裁罰2次、勒令歇業，但業者無視法令仍繼續營業，為此，觀旅局會同警局、都發局及台水、台電等單位，直接到場拆除電錶與水錶，強制停止供水供電，使業者無法營業。

觀旅局強調，日租套房已列為專案取締重點，除有專人定期上網搜尋違規廣告進行列管，更會不分平假日加強稽查。經勒令歇業仍繼續營業者，除加倍罰款、移送法辦外，最終將採取斷水斷電等必要措施使得立即結束經營。觀旅局也提醒民眾，訂房前務必至「台灣旅宿網」查詢，或入住時確認現場是否懸掛合法登記證，切勿因貪圖便宜而入住非法旅宿。若民眾發現非法旅宿檢舉，經查證屬實且為首次裁罰，裁罰金額為10萬以上，最高可獲得實收罰鍰15%的檢舉獎金。

