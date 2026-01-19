逢甲夜市出現「密錄器綁鞋上」偷拍狼 遭查出疑似抖音網紅

男子在跑鞋上用鞋帶綁著疑似密錄器的物品，被網友認為根本是在偷拍。（合成照片／Threads @z_wm1授權提供）



一名男網友日前與女友一起逛逢甲夜市時，發現一名穿著白色連帽外套的男子，不斷緊貼女友身後，他警覺有異提醒女友，碰巧看見男子的右腳鞋子上，用鞋帶綁著一個疑似為密錄器的物品，他趁男子不注意時用手機拍下並報警，可惜警方到場時男子已經逃之夭夭。

可疑男緊貼女友 鞋上驚見疑似密錄器物品

男網友在Threads上表示，在逛逢甲夜市時，發現一名身高約180公分、體型偏壯碩的男子，無故緊貼女友身後，雖然穿著短裙的女友有穿安全褲，但還是提醒女友「過來一點」，沒想到男子聽到後趕緊轉身，讓他更覺可疑。

男網友仔細打量可疑男子，發現男子的右腳慢跑鞋上有只不知名物體，他馬上用手機錄影並放大確認，只見一個疑似密錄器的3C產品被鞋帶綁在跑鞋上，男網友不敢與可疑男子起衝突，於是趕緊報警，但警員到場時男子已經逃之夭夭。

影片一出引起公憤 男子疑為抖音網紅

男網友在Threads上公布影片後，立刻引起網友憤怒，有人發現影片中男子的手機畫面，疑似就是偷拍的畫面，也有人分享週六（17日）晚上逛逢甲夜市時也疑似遭這個可疑男子偷拍；另外，有網友找到涉嫌偷拍的男子疑似是一名抖音網紅。對此，警方表示目前已展開調查，一旦有結果會通知被害人到警局指認。

