逢甲夜市巷弄窄！ 70支滅火器.近50支監視器加強防災

台中逢甲夜市是在逢甲大學校門口延伸500公尺的文華路上，因為發展得早，周圍民宅和大樓相對老舊，許多狹小巷弄密密麻麻，宛如迷宮，198家店家與攤販擠在一起做生意，一到週末就有超過10萬名遊客，擠在文華路上，如果發生重大災害事件，攸關公共安全，逃生問題就很重要，為了確保人命財產安全，管委會除了設置70支滅火器、將近50支的監視器系統，也有巡守隊加強巡邏的密度，緊急的時候，可以透過廣播設備通知幹部緊急應變。

遊客密密麻麻，擠得水洩不通，這裡是台中逢甲夜市，每逢週末假日許多民眾，都會來這裡逛街品嚐美食，逢年過節還會有更多民眾來擺攤，但夜市這條叫文華路，攤子多空地少，不少攤位會往文華路旁的小巷子擺。

記者林建鋒說：「逢甲夜市小巷子很多，四通八達，如果發生火災的時候，民眾會不會擔心逃生的安全。」逢甲大學學生說：「會欸，就很擔心，小巷很多，很難逃生出來。」逢甲夜市的範圍，從逢甲大學校門口的文華路往左右延伸，大約500公尺的範圍，店家與攤販總共有198家，平常人潮有3到5萬人，假日超過10萬人次以上。

小小巷弄四通八達，如果不熟悉地形很像走入迷宮，為了避免因為火災造成延燒，夜市管委會提早在防災做出規劃，台中逢甲觀光夜市管委會主委凌森耀說：「小心火燭，各方面的這些東西，大家幾個觀念，都事先再提醒。」除了設置70支滅火器，路口有逃生指示，透過將近50支的鏡頭，監控各種狀況，平常用LINE群組宣導防災事項，緊急的時候，可以透過廣播設備連通手機APP，直接通知幹部，巡守隊也會在3個人潮最多的定點加強巡邏。

台中逢甲觀光夜市巡守隊長張耀輝說：「抽菸的菸頭，這些都要注意。」巡守隊走遍大街小巷，每個角落有什麼狀況，都要看清楚，人潮這麼密集的夜市，得做這麼密集的巡邏，逢甲夜市攤商張有欽說：「(巡守隊)隊長在巡，他很勤勞在巡，我們每一年都有消防演習啊。」

2011年逢甲夜市的文華路上發生重大火災，店面跟2樓區域都陷入火海，12家店面燒毀，沒有人員傷亡，火災意外讓夜市管委會，不停加強防災規劃與建構，要保障每到週末都人擠人的逢甲夜市，遇到火警意外時，可以更快應變保護攤商和遊客。

