逢甲夜市驚見「鞋藏鏡頭」 男子疑偷拍裙底遭反蒐證抓包

晚上夜市人潮滿滿，而這雙黑色運動鞋上，竟然有同樣是黑色的密錄器藏在鞋舌上。（圖／Threads@z_wm1授權提供）





人潮很多的台中逢甲夜市遇到偷拍色狼，有民眾跟女友去買晚餐時，發現一名男子刻意靠近，因為女友穿短裙，男友覺得不對勁，發現男子鞋子上疑似裝有偷拍鏡頭，甚至坐在旁邊翻看影片，馬上反蒐證拍下，有網友說曾經在一中商圈遇過他，認出在一中商圈疑似也遇過這個人，專門在鞋子上偷藏鏡頭混入人群，因為很難察覺，因此現在已經讓許多民眾都感到相當不安。

晚上夜市人潮滿滿，而這雙黑色運動鞋上，竟然有同樣是黑色的密錄器藏在鞋舌上，緊接著，這名男子坐在一旁椅子上，疑似開始翻看手機，檢查剛剛拍下的影片，有民眾帶女友去逛夜市，抓包偷拍鏡頭，痛批手法真的太噁心了。附近店家：「就覺得他這樣的行為不應該，偷拍人家的隱私。」

廣告 廣告

在 Threads 查看

這起偷拍事件就發生在18日晚上，台中西屯區逢甲夜市，民眾跟女友去買晚餐，因為女友穿短裙，結果遭到這名男子貼近，疑似想偷拍裙底風光，他PO文描述，說這名男子身高180公分，當時非常靠近他女友，民眾見狀快點叫女友離遠一點，接著低頭一看，男子鞋帶竟綁著一台密錄器，疑似偷拍女生裙底，不過男子的身形實在太魁梧，民眾怕制止他，他當下會有其他激動反應，只好氣得發文請大家注意。

附近民眾：「可能抓住他吧，跟他說你為什麼偷拍我，然後再報警，我應該會這樣。」

影片一發佈，迅速引起網友熱議，「這個密錄器太明顯了吧」，「好可怕」，甚至有眼尖網友認出，這個人曾經在一中出沒，自己也被他貼很近。不過也有民眾說，當下應該要制止他，才不會讓其他人受害。附近店家：「就大聲喊人家就知道啦，要讓人知道他在偷拍，這樣才不會造成下一個人的困擾。」

台中第六分局西屯派出所所長王凱政：「警方目前已掌握犯嫌身分，將聯繫被害人前來報案指認，在此強調無故利用工具或設備，窺視他人身體隱私部位，已觸犯刑法。」

腳上裝鏡頭偷拍，這個行為恐怕犯法，最高可處3年以下有期徒刑，警方目前已鎖定嫌犯，並加強轄內巡邏，只不過開開心心逛夜市，卻遇到偷拍，已經開始讓許多民眾感到不安。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

讓醫材商執刀180台手術 中榮3醫師慘了！他飆髒話欲提告

獨家／台中煲湯老店爆食安顧客「沒吃的菜」回收放冰箱

台中煲湯老店爆食安 顧客「沒吃的菜」回收放冰箱

