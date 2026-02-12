逢甲大學攜手日釺公司 發表新型熟廚餘能源化整合技術

記者蕭宇廷／臺中報導

因應都市熟廚餘處理日益嚴峻的挑戰，並回應我國淨零轉型與循環經濟政策目標，逢甲大學與日釺開發股份有限公司，今（12）日正式簽署產學合作暨博士生優秀獎學金合約，發表具備「高效率、低污染、快速落地」3大優勢的新型熟廚餘能源化整合技術。這項合作不僅象徵跨校、跨產業的資源整合，更把逢甲受國際肯定的APEC級氫能技術應用於本土都市熟廚餘生質能轉型，為地方政府提供最快9個月即可上線的熟廚餘能源化解決方案。

逢甲指出，目前國內多數廚餘能源化設施，主要以生廚餘厭氧醱酵發電為核心；而熟廚餘因其含油、含鹽、成分複雜，若直接進入厭氧系統，必須額外進行漿化、去油、去鹽等多道前處理程序，且往往需加蓋新的沼氣消化槽體，不僅工程期長、投資成本高，更增加後續操作與管理風險，成為地方政府長期難以克服的關鍵瓶頸。

這次所提出的「新型熟廚餘能源化整合技術處理方案」，正是針對上述痛點所設計，目的在於提供一套流程簡化、工程期短、環境風險低、能源回收效率高的整合式技術路徑。

而新型熟廚餘能源化整合技術處理方案的核心特色，在於導入高溫霧化水解系統作為熟廚餘之前處理技術，可有效分解油脂與複雜有機物，大幅降低傳統前處理的複雜度與操作負擔；經水解後所產生的物料，再依其性質分流處理。

就液態水解物方面，進入逢甲IGPM厭氧醱酵系統進行氫烷沼氣發電，無需額外新建大型消化槽體；在固態水解物部分，則導入興大OTWG 氣化發電系統進行熱化學轉換技術。

相較傳統單一路徑的熟廚餘處理方式，該方案透過厭氧醱酵及氣化發電的雙能源轉換設計，顯著提升整體能源回收效率，同時分散單一系統負荷、提升整體運轉穩定性。

校方表示，這套高效整合技術的背後，核心推手正是逢甲綠色產品研究中心特聘教授朱正永。朱正永率領團隊於南投新合興牧場，建立了全球首座「二階段厭氧生物氫烷氣發電站」，成功把農畜廢物轉化為「綠金」。

尤其，逢甲綠能團隊的腳步不僅止於臺灣，其生質能技術更已成功技轉至印尼、泰國等地。團隊更與義大利國家研究委員會(CNR)跨國成立「Institute of Green Products」，深耕綠能與社會創新，並與地諾科技聯手推進生活污泥減量及燃料電池發電能源化研究。透過技術驗證與產學計畫，朱正永也正帶領團隊一起促進綠色技術落地，為臺灣及區域邁向低碳社會注入新動能。

至於IGPM厭氧醱酵系統進行沼氣發電係使用優勢菌種，醱酵反應槽程序改良可提高沼氣平均產量，沼氣增量搭配在線脫硫純化再生技術、更能增加發電機稼動率；副產物則加值利用回歸循環農業，從點、線到面提供整體解決方案，增加經濟價值。

同時，校方說，在環境面向上，OTWG 氣化發電系統具備幾乎不產生焦油與廢水、無戴奧辛排放等關鍵優勢，使整體系統幾乎不需額外加裝高成本的污染防治設備。氣化後產生的底渣為生物炭，可回收作為農業或土壤改良用途，進一步實現碳循環與資源高值化利用，完整體現循環經濟精神。

此外，該方案可設置於臺中外埔綠能生態園區等既有場域，預估約9個月內即可完成試車並進入商轉階段；相較傳統新建沼氣設施動輒數年的建設期，具備顯著的時間與政策執行優勢。

簽約的雙方也共同表示，期望透過這次合作，建立一套可複製、可擴散、可供地方政府快速導入的熟廚餘能源化示範模式，作為未來各縣市推動熟廚餘減量、能源回收與淨零治理的重要參考，並為我國有機廢棄物資源化與永續能源發展開創新局。

逢甲大學聯手日釺公司發表新型熟廚餘能源化整合技術。（逢甲大學提供）