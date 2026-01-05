逢甲大學攜手華碩打造AI人才培育「智慧創新鑄造廠」啟用

▲逢甲大學校長王葳(左6)、華碩電腦營運長謝明傑(左4)、華碩聯合科技開放平台暨AIoT事業部台灣區總經理江尹涵(右5)，以及NVIDIA（輝達）台灣區業務資深協理邾亦為(左7)一同出席「智慧創新鑄造廠」啟用儀式。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】在生成式AI領跑產業轉型的關鍵時刻，逢甲大學展現深耕AI教育的魄力與決心。今(5)日舉行「AI 智慧創新鑄造廠」揭幕儀式，正式宣告全台大專院校首座大規模搭載ASUS PRIME GeForce RTX 5080 旗艦級設備的 AI 教學基地正式啟用。逢甲大學校長王葳、國際科技大廠華碩電腦營運長謝明傑、華碩聯合科技開放平台暨 AIoT 事業部台灣區總經理江尹涵，以及NVIDIA（輝達）台灣區業務資深協理邾亦為等指標性人物親自蒞臨。校長王葳表示這座基地的落成，標誌著逢甲大學在AI 教學上，已與全球前瞻產業趨勢完成「算力」與「實務」的無縫接軌。

▲逢甲大學指出，此波硬體升級將帶來兩大核心效益，透過大幅縮短模型訓練的等待時間，讓學生將心力專注於演算法優化；其次是「無縫接軌業界」，確保學生在校期間即掌握與產業同步的前沿技術。（記者廖美雅拍攝）

校方表表與產業界同步，硬體規格領先，「AI 智慧創新鑄造廠」配置61台 ASUS ExpertCenter Pro ET500I W8高效能教學工作站，全面搭載NVIDIA最新一代Blackwell架構的PRIME GeForce RTX 5080顯示卡，搭配64GB 記憶體，這也是目前台灣教育界首批大規模的部署。場域內更配置兩台搭載 RTX PRO 6000 (96GB 顯存) 的高階示範機。這套規格能支持60B（600億）參數的大型模型訓練。這意味著逢甲學生在校內即可深度參與當前產業尖端的LLM微調（Fine-tuning）、RAG架構實作及影像生成（Stable Diffusion）等全流程訓練。

此外，該場域將規劃為訓練AI相關課程之教室，課程內容涵蓋數位孿生，AI 程式設計、生成式語言模型與智慧應用實務；開放逢甲大學校內各學系學生修習，無論來自資訊電機學院、工程與科學學院、AI應用學士學位學程，或透過跨域選修皆可參與，讓師生在校期間即能累積產業實戰經驗。

▲「智慧創新鑄造廠」規劃課程內容涵蓋數位孿生， AI 程式設計、生成式語言模型與智慧應。（記者廖美雅翻攝）

逢甲大學強調，這座空間並非傳統電腦教室，而是一座強調「實作導向」的數位工坊，將數據視為原物料，透過高階算力淬鍊成具產業價值的應用。揭幕現場同步展示多項逢甲師生近期的AI研發成果，這些作品在資源升級前便已在國內外競賽嶄露頭角，充分證明學生的研發潛力；「智慧道路瑕疵檢測系統」獲第十四屆「全國大專院校AI智動化設備創作獎」冠軍、第十屆「綠色生活創意設計大賽」「綠色永續創意商品設計組－大專校院組」銀獎。「QualiVision」以AI 視覺辨識技術為核心，打造具即時檢測能力的智慧品管系統，獲第30屆大專校院資訊應用服務創新競賽」產業創新AI組第二、亞太資通訊科技領域最高榮譽之一的APICTA Awards大專校院組佳作。

場域建置高效能算力工作站，強調實作導向，讓學生親手操作邊緣裝置、進行模型部署與效能優化技術。同時發揮產學鏈結樞紐功能，透過與企業共構實務專案與實習，確保教學內容緊扣產業趨勢，致力培育具備專業實作力與跨域整合能力的未來人才。