逢甲大學攜手華碩 AI智慧創新鑄造廠揭幕啟用

記者蕭宇廷／臺中報導

在生成式 AI 領跑產業轉型的關鍵時刻，逢甲大學展現深耕 AI 教育的魄力與決心。今（5）日盛大舉行「AI 智慧創新鑄造廠」揭幕儀式，正式宣告全臺大專院校首座大規模搭載ASUS PRIME GeForce RTX 5080 旗艦級設備的 AI 教學基地正式啟用；而這座基地的落成，標誌著逢甲在 AI 教學上，已與全球前瞻產業趨勢完成「算力」與「實務」的無縫接軌。

逢甲指出，「AI 智慧創新鑄造廠」配置 61 台 ASUS ExpertCenter Pro ET500I W8高效能教學工作站，全面搭載 NVIDIA 最新一代 Blackwell 架構的 PRIME GeForce RTX 5080 顯示卡，搭配64GB 記憶體；這也是目前臺灣教育界首批大規模的部署。

場域內更配置2台搭載 RTX PRO 6000 (96GB 顯存) 的高階示範機。這套規格能支持 60B（600 億）參數的大型模型訓練；這也意味著逢甲學生在校內、即可深度參與當前產業尖端的 LLM 微調（Fine-tuning）、RAG 架構實作及影像生成（Stable Diffusion）等全流程訓練。

此外，該場域將規劃為訓練 AI 相關課程的教室，課程內容涵蓋數位孿生、 AI 程式設計、生成式語言模型與智慧應用實務；同時開放逢甲校內各學系學生修習，無論來自資訊電機學院、工程與科學學院、AI 應用學士學位學程，或透過跨域選修皆可參與，讓師生在校期間即能累積產業實戰經驗。

逢甲強調，這座空間並非傳統電腦教室、而是一座強調「實作導向」的數位工坊，把數據視為原物料，透過高階算力淬鍊成具產業價值的應用。

揭幕現場同步展示多項逢甲師生近期的 AI 研發成果，這些作品在資源升級前便已在國內外競賽嶄露頭角，充分證明學生的研發潛力；校方期許，透過「AI 智慧創新鑄造廠」的啟用，為逢甲學生注入更強大的算力後盾。

其中囊括「智慧道路瑕疵檢測系統」，一套道路檢測自動化系統，結合車載攝影技術與多項人工智慧演算法，曾獲第14屆「全國大專院校AI智動化設備創作獎」冠軍、第10屆「綠色生活創意設計大賽」「綠色永續創意商品設計組－大專校院組」銀獎。

「QualiVision」則以 AI 視覺辨識技術為核心，鎖定塑膠射出產線常見的毛邊、縮水、黑點等瑕疵，打造具即時檢測能力的智慧品管系統。曾獲第30屆大專校院資訊應用服務創新競賽」產業創新 AI 組第二、亞太資通訊科技領域最高榮譽之一的APICTA Awards 大專校院組佳作。

逢甲表示，這波硬體升級將帶來2大核心效益，首先是「釋放研發動能」，透過大幅縮短模型訓練的等待時間，讓學生把心力專注於演算法優化；其次是「無縫接軌業界」，確保學生在校期間即掌握與產業同步的前沿技術。

而「AI 智慧創新鑄造廠」以「AI Lab as a Service」為願景，將其定位為校內AI 技術與跨域應用的中樞，透過整合管理 GPU 與產學教育訓練，落實資源共享的教學場域 。

尤其場域建置高效能算力工作站，強調實作導向，讓學生親手操作邊緣裝置、進行模型部署與效能優化技術 ；同時發揮產學鏈結樞紐功能，透過與企業共構實務專案與實習，確保教學內容緊扣產業趨勢，致力培育具備專業實作力與跨域整合能力的未來人才。

今日揭幕式，包括逢甲校長王葳、國際科技大廠華碩電腦營運長謝明傑、華碩聯合科技開放平台暨 AIoT 事業部臺灣區總經理江尹涵，以及NVIDIA（輝達）臺灣區業務資深協理邾亦為等指標性人物，都親自出席。

逢甲大學攜手華碩打造AI人才培育基地，GeForce RTX 5080運算中心「智慧創新鑄造廠」今日正式啟用。（逢甲大學提供）