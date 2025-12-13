逢甲大學生「0成本抽成」嗆炸雞店！網紅：比兄弟茶還扯

大學生０成本抽成炸雞店遭拒絕，反而公審店家。（示意圖／東森新聞）





台中逢甲商圈近日爆出學生包場活動與炸雞店合作爭議，網紅Cheap在臉書發文直言此案堪稱「商業鬼才」，反諷方式學生的合作提案不合理，直言「只是路過就要抽20%，這是收保護費吧」。

日前逢甲大學行銷系學生團隊，在一間餐廳二樓舉辦包場派對，向一樓炸雞店老闆Jimmy提案合作，主張活動可帶來約170人流經過店面，希望從參與者消費中抽取20%利潤，遭老闆當場拒絕。隨後，一名女大生在Threads發文指控老闆態度惡劣、溝通跳針，甚至出現「沒打狂犬疫苗」等不當言詞；對此，Jimmy也發文反擊，還原學生直接表明「你們樓上包場、樓下賣炸雞要抽成」的對話內容，並直言自己不是學生的代售中心，拒絕接受該提案。

Cheap在貼文中指出，學生提出的合作模式，本質上是「什麼都沒付出，卻想分潤」，直言這樣的作法根本是「空手套白狼」，甚至「比兄弟茶（黑道收保護費）還扯」。Cheap也嘲諷學生事後強調「派了最有禮貌的組員去談」，反問「你們對禮貌的定義，是不是跟一般人不一樣？」

Cheap同時點名貼文中提到「教授也認為這是雙方曝光的好機會」，對此提出強烈質疑，表示「哪個教授可以具名嗎？」

Cheap建議，學生若真心想合作，應直接向店家大量訂購炸雞，爭取8折或9折優惠，讓店家一次出貨、先收現金，學生也能降低成本；或設計活動手環折抵10元、加送甜不辣等簡單促銷，這樣才能達到參加者有消費誘因、店家也願意配合，雙贏的局面。

網友紛紛表示「他們真的有行銷，犧牲學校跟自己，幫老闆行銷」、「的確是成功了呀，只是是負面行銷」、「派對直接辦在101頂樓，樓下每個店家都20%的抽，立刻賺爛了」、「不明白他們為什麼認為這樣可以談？」、「很有禮貌地勒索還是勒索」。

