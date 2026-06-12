逢甲大學申請入學獲分發人數蟬聯全國冠軍 招生名額使用率大型院校獨占鰲頭

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24萬逢甲校友遍布各界，是逢甲大學最堅實的後盾。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】115學年度大學申請入學分發結果於6月11日公布，逢甲大學以2,385名獲分發人數再度居全國公私立大學之冠，在全台64所大學中排名第一，較第二名多出387人；招生名額使用率達95.25%，在招生名額逾2,000人的大型院校中同樣稱冠。

不論放在全國大型院校或中部地區比較，逢甲均居第一。全國大型院校中，中原大學93.67%、輔仁大學87.17%、淡江大學81.17%；中部同區競校中，亞洲大學94.17%、中國醫藥大學84.90%、東海大學89.09%、國立中興大學75.62%，逢甲均位居領先。面對少子化浪潮持續衝擊，逢甲在龐大招生規模下仍維持九成五以上的名額使用率，品牌競爭力在逆境中不減反升，反映學生與家長對逢甲辦學品質、學習環境與就業前景的高度認同。

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逢甲大學在生日堂與大講堂同步直播NVIDIA執行長黃仁勳COMPUTEX主題演講，吸引近600位學生參與。（圖/記者廖妙茜翻攝）

逢甲大學將於116學年度成立「半導體學院」，為全國唯一涵蓋半導體全產業鏈(含IC設計/EDA、元件/整合、製程/封測；及半導體設備研發/數位孿生設計/製造) 的完整育才體系，培育具實作能力、產業經驗與國際視野，畢業即上線的半導體專才。逢甲亦名列輝達執行長黃仁勳「GTC Taipei」主題演講供應鏈背板的大學名單。

學生在AI與程式領域的表現同樣亮眼。2026年蘋果全球開發者大會學生挑戰賽（WWDC Swift Student Challenge）中，逢甲兩位學生自全球競爭者中脫穎而出，成為今年全台唯一有兩位學生同時入選的大專院校，也是逢甲第六度在此賽事獲獎。「2026 WildBot機器人挑戰賽」吸引台大、清大、陽明交大等20餘組頂尖團隊同場競技，逢甲跨校組成的團隊榮獲全國第四名；教育部AI CUP競賽中，資訊工程學系學生團隊從全國逾500支隊伍中脫穎而出，榮獲教育部優等獎。

逢甲大學首度設立「榮譽學生」，表彰畢業生在學術成就、跨域學習、國際參與、專業實習及公共服務與領導等面向的多元傑出表現。（圖/記者廖妙茜翻攝）

在產學連結上，逢甲長期與台積電、志聖、旺宏、美光、欣銓、矽品等產業龍頭透過課程、實習及共設實驗室共同培育人才；也憑藉靈活的治理、深化的產學鏈結與前瞻的AI數位轉型，在《遠見》雜誌「2026企業最愛大學生暨實習生調查」不分公私立總排名中榮獲全台第十、私校第一，成為企業主眼中最具實戰力的私校代表。

逢甲大學長期推動「整個大學都是你的學系」的辦學理念，打造自由轉系、跨域選課的彈性學習環境。從蟬聯全國招生冠軍到深耕產學合作、再到即將成立的半導體學院，這一步步走來，靠的不是口號，而是一所大學對人才培育的長期承諾與持續行動。