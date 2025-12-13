即時中心／林耿郁報導

台中逢甲大學行銷學系，驚傳11月底在某店家二樓辦活動時，要求向一樓炸雞店「抽成」20%營業額，遭對方拒絕後，竟還有一名女學生，發文批判該店主「沒打狂犬病疫苗？」曝光後引發熱議；校方回應，後續將強化學生社會參與素養，避免類似情況再次發生。

賣「兄弟茶」？今（2025）年11月23日，台中逢甲大學行銷系學生，在中區某店家二樓舉辦活動，並以自己「預估帶來170名客流量」為由，要求一樓無關的炸雞店「八二分成」，在遭斷然拒絕後，一位名為Abi的林姓女學生，將事件PO上threads，批評炸雞店老闆Jimmy「沒打狂犬病疫苗？」行徑與言論慘遭網友炎上。

廣告 廣告

在事件傳開後，逢甲行銷系原先呼籲大眾「謠言止於智者」，但隨著風向不對，改口向店老闆道歉，承諾思慮不周、未來會更加謹慎；校方也回應，學生已正式向商家致歉。本校肯定學生勇於面對並負責的態度，未來將持續強化學生在社會參與之素養，感謝各界關心。

但對此網友們仍不買單，紛紛回應「根本黑道抽乾股勒索」、「請正名逢甲大學行搶系」、「他們的教授是誰」、「改叫直銷系吧，這麼會抽成」；更有網友點名鬧出整起風波的始作俑者Abi「罵完人神隱到現在嗎」、「可以退學處分了」；爭議持續延燒中。

快新聞／逢甲大學行銷系「強插炸雞店乾股」被罵爆 校方回應了

爭議活動收費每人500，並提供酒精飲品。（圖／擷取自threads）《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／逢甲大學行銷系正妹「強插炸雞店乾股」被罵爆 校方回應了

更多民視新聞報導

行銷系學生辦活動討「無本生意」 炸雞店老闆嗆：沒教養的小孩

肖想「82分潤被拒」罵老闆！女大生抱怨文被砲爛

女大生找炸雞店想「0成本82分潤」遭拒 Cheap狂酸：商業鬼才

