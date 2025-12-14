逢甲大學「0成本抽成」被罵翻！行銷系女學生道歉了「私訊全文曝光」

逢甲大學行銷系女學生道歉了。圖／翻攝自Threads

逢甲大學行銷系日前舉辦包場活動，向同棟1樓的炸雞店老闆提出「0成本抽成」要求，遭當場拒絕，一名女學生「Abi」事後氣憤在社群公審老闆，怒嗆對方「沒打狂犬病疫苗」，系方、校方均道歉。14日稍早炸雞店老闆Jimmy再次發文，表示已收到女同學私訊道歉，「​​希望未來的日子裡大家都歲月靜好」。

逢甲行銷系11月23日在台中中區某店家2樓舉辦活動，竟動起「商業頭腦」，稱能帶來170名客流量，向一樓炸雞店老闆要求「82分帳」抽取收益，被當場拒絕。

女學生「Abi」事後發文怒嗆炸雞店老闆「是沒打狂犬病疫苗還是怎樣，瘋狂跳針態度超爛」，老闆也出面回擊，表示並不是學校的代銷中心，不可能接受對方要求，痛批「逢甲大學校長、行銷系主任你們怎麼教小孩的」。

面對諸多爭議，逢甲行銷系方態度一度強硬，稱「了解過事實再發言，謠言止於智者」，不過隨後也改口，表示「我們會以此為教訓，未來將更加謹慎、負責地處理所有對外溝通事宜」。

逢甲校方13日也發布聲明，表示學生已正式向商家致歉。本校肯定學生勇於面對並負責的態度，未來將持續強化學生在社會參與之素養，感謝各界關心。

炸雞店老闆Jimmy14日貼出對話紀錄，透露女學生「Abi」已向自己道歉。女學生表示，對於自己在網路上的發文「致上歉意」，強調自己在未確認事實、未親自溝通下「就在網路上發布具誤導性的內容，造成對貴店的負面影響。公開指控店家、影響店家信譽，是我在這次事件中最嚴重的錯誤，我必須為此負責。」

女學生也說，自己與組員在經驗不足下提出要求「判斷失當」，不過也明白不能因此成為理由，「我應該在充分了解狀況、確認資訊後，再與店家溝通或表達意見，而不是在誤解下將情緒化內容公開，進而造成困擾與壓力。」

「這次事件讓我深刻學到，在發佈任何可能影響他人名譽的訊息前，必須謹慎查證」，女學生表示，經由這次事件，未來面對店家或合作單位，也需保持清楚、尊重且負責任的溝通方式，並透露也會發布官方聲明再次說明、澄清並再次致歉，承擔相應的後果，「我希望能親自向您道歉，也希望能當面向您說明我對這件事的反省與改進。」

對此，炸雞店老闆Jimmy也感嘆，「其實人生不就是不經一事不長一事，希望未來的日子裡大家都歲月靜好」。

逢甲大學行銷系女學生「Abi」道歉全文：

Jimmy 您好，我是 Abi。

我想就先前在個版上對貴店所做出的公開指控，向您正式致上歉意。當時我在未確認事實、也未與您溝通的情況下，就在網路上發布具誤導性的內容，造成對貴店的負面影響。公開指控店家、影響店家信譽，是我在這次事件中最嚴重的錯誤，我必須為此負責。

此外，我與組員因經驗不足而在提出要求時判斷失當，但我明白這並不能成為任何理由。我應該在充分了解狀況、確認資訊後，再與店家溝通或表達意見，而不是在誤解下將情緒化內容公開，進而造成困擾與壓力。

這次事件讓我深刻學到，在發佈任何可能影響他人名譽的訊息前，必須謹慎查證；面對店家或合作單位，也需保持清楚、尊重且負責任的溝通方式。我會在官方聲明中說明、澄清並再次致歉，承擔相應的後果。

若您願意，我希望能親自向您道歉，也希望能當面向您說明我對這件事的反省與改進。

謝謝您撥空閱讀這封信，真的非常抱歉。祝貴店生意興隆，一切順利。



