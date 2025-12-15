逢甲學生亂公審惹毛炸雞店！老闆「變裝皇后」超狂身分起底 還曾上過《不熙娣》

炸雞名店「美軍炸雞（Padam Padam 1970）」老闆Jimmy的背景也被起底。翻攝IG@padampadam1970

台中逢甲大學行銷系一群學生日前在餐酒館二樓包場舉辦派對，卻意外與一樓炸雞名店「美軍炸雞（Padam Padam 1970）」爆發爭議，遭網友傻眼批「空手套白狼」。隨著事件延燒，該店老闆Jimmy的背景也被起底，他過去曾是北部夜店圈知名 DJ，更以變裝皇后身分活躍，還曾上過不少綜藝節目，包括《小姐不熙娣》，與許多名人彭佳慧、吳速玲等都有不錯交情，身分大有來頭。

Jimmy多才多藝，還會當DJ穿梭在各大時尚派對。翻攝IG@padampadam1970

學生包場辦趴想「分潤人流」 被拒發文抱怨反被炎上

回顧事件發生，當時這群學生在餐酒館二樓包場，學生主辦單位認為，派對參與者進出二樓時勢必會經過炸雞店，能為店家「帶來人流」，因此主動向老闆 Jimmy 提出合作構想，希望以「零成本抽成」方式，從顧客購買炸雞的消費中進行分潤，甚至提出「八二分帳」的比例，當場遭到Jimmy斷然拒絕，沒想到學生遭拒後，竟轉而在社群平台Threads發文抱怨店家態度不佳。

文中使用情緒性字眼指控老闆態度惡劣、名聲不好，貼文曝光後引來網友痛批學生「空手套白狼」、「根本像收保護費」、「行銷系反面教材」，輿論幾乎一面倒撻伐，原PO事後刪文並將帳號設為私人，學生代表也一度對外發布聲明，聲稱合作構想是經「教授同意」，希望達成雙方曝光，卻被認為毫無反省誠意，反而再度引發公憤，聲明隨即下架。

Jimmy想傳承空軍爸爸的美味炸雞。翻攝IG@padampadam1970

隨後又有自稱「ESC 專題組長」的學生發出第二份道歉聲明，正式向 Jimmy 與店家致歉，坦承團隊因經驗不足、溝通失當造成誤會與傷害，並表示已撤下不當貼文，主動聯繫店家，希望能親自致歉，Jimmy也發文表示，有收到學生私訊道歉內容，對方坦承未查證事實便公開指控，是「最嚴重的錯誤」，願意為此負責，他也希望事件能就此落幕，讓所有人記住這次教訓。

老闆Jimmy背景被挖出 竟是DJ、變裝皇后

Jimmy的身分遭挖出，他過去不僅曾是DJ，還是變裝皇后，更受邀到不少時尚品牌活動，人生故事曾被導演宋明杰拍成紀錄片《黑吉米（Hey! Jimmy）》，並於 2004 年入圍金馬影展國際數位短片競賽。他在從空軍爸爸那邊傳承台中空軍基地的炸雞秘方，想傳承這份美味，因此2023年在台中開了「美軍炸雞」，沒想到如今卻捲入荒謬的爭議事件中。

Jimmy和吳速玲、彭佳慧等藝人都有交情。翻攝IG@padampadam1970



