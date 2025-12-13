逢甲學生「路過抽成」被炎上！百萬網紅：比兄弟茶還扯…根本商業鬼才

……生活中心／吳泊萱報導

逢甲大學行銷系學生想0成本抽成遭炸雞店拒絕，發文公審老闆被撻伐，網紅Cheap驚嘆，真的是商業鬼才。（示意圖／資料照）

台中逢甲大學行銷系學生日前辦活動，認為參加活動的人會到1樓炸雞店消費，便向炸雞店老闆提議要「82分帳」，被拒絕後還發文罵老闆「沒打狂犬病疫苗」，離譜行徑引發網友撻伐。對此，百萬網紅Cheap直言，這招路過抽成，根本是收保護費，但也強調「如果是為了幫老闆行銷，那真的是商業鬼才，受小弟一敗」。

網紅Cheap在臉書發文，表示學生在2樓酒吧辦派對，參加派對的人會經過1樓炸雞店，他們認為這些人可能會買炸雞，所以去跟老闆說要「82分帳，抽20％」。老闆覺得只是路過就要抽成，完全不合理，拒絕合作，卻被一名女學生發文公審，還酸老闆「沒打狂犬病疫苗」。

Cheap直言，這番操作根本是收保護費，學生空手套白狼還惱羞成怒，人家百貨公司提供場地、冷氣、人流、廁所、水電才抽18至25％，你什麼都沒做開口就要20％，比兄弟茶（黑道收保護費）還扯，發文還強調派「最有禮貌」的組員去談，學生禮貌的定義是不是跟一般人不一樣？

Cheap也好奇表示，女學生說有教授認為這是可以同時曝光活動及店家的好機會，難道教授也同意「路過抽兩成」？哪個教授可以具名嗎？

Cheap認為，整件事情其實有更好的處理方式，學生可以先向老闆訂炸雞，作為派對餐點，再跟老闆討論能不能打8折或9折，這樣老闆先拿到錢，學生也享折扣，又或是憑派對手環折10元、送甜不辣都好，但學生什麼都沒做就想路過抽成，就是想「暗槓折扣」而已。

而在事件炎上後，發文女學生已關閉帳號並刪文，活動幹部也向老闆留言致歉。逢甲大學則表示，學生已正式向商家致歉，校方肯定學生勇於面對並負責的態度，未來會持續強化學生在社會參與之素養。

