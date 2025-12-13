逢甲學生「0成本抽成」被炎上 Cheap轟：比收保護費還扯

台中逢甲大學行銷系學生上個月舉辦活動，以樓下炸雞店會因人流增加獲利為由，向炸雞店老闆提出「八二分帳」的提案，0成本抽成的要求讓老闆氣得直接拒絕，有學生事後在社群平台上發文批判店家，反遭炎上。對此，網紅Cheap直言，學生什麼都沒做就要抽20%，簡直比收保護費還扯。

逢甲大學行銷系學生日前在一間2樓的餐廳辦活動，因認為當天人流會經過1樓炸雞店，店家可以從中獲利，便提出要抽取20%利潤的要求，店家因覺得不合理而拒絕，事後卻被一名女學生發文指控態度惡劣、酸「沒打狂犬疫苗」，老闆也發文回擊，反控對方一點水準都沒有，雙方隔空交火，掀起熱議。

網紅Cheap在臉書指出「只是路過就要抽成，真的是商業鬼才」，他指出，百貨公司提供場地、冷氣、人流、廁所、水電，才抽18至25%，學生什麼都沒做就要抽20%，簡直比收保護費還扯。

針對學生主張此事獲教授認同，Cheap也好奇到底是哪位教授，能同意「路過就抽兩成」的提案。他認為雙方互贏的最好方法，應該是學生直接向店家訂購炸雞，送去當派對餐點，然後談8折或9折優惠，或是滿額送甜不辣等，這樣老闆能先拿到錢，學生也可以享折扣。Cheap直言，「這招路過抽成，其實就是想暗槓折扣而已」。

