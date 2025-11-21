逢甲攜手義大利名校 打造跨國設計創新平台

義大利杜林理工大學、坎梅里諾大學、佛羅倫斯大學、杜林大學、米蘭理工大學及義大利辦事處代表 Marco Lombardi 等貴賓，與逢甲師生合影，見證臺義設計教育交流的新里程。（馮惠宜攝）

由台中市建築文化教育基金會與逢甲大學共同主辦的「義起共創未來」活動，邀請5所義大利設計與建築學府杜林理工大學（POLITO）、米蘭理工大學（POLIMI）、坎梅里諾大學（UNICAM）、佛羅倫斯大學（UNIFI）與杜林大學（UNITO）教授和逢甲大學師生透過展覽、論壇和工作營三大主軸，推動台義設計教育與建築文化的深度跨國對話。

對逢甲大學而言，這次合作別具意義。校方一次與4所頂尖名校簽署學術合作備忘錄（MOU），創下校史新紀錄。這項合作將涵蓋教職員交流、學生交換及雙聯學位等多元面向，直接支持校長王葳的願景：讓全校25％的學生都能擁有國際參與經驗。對渴望拓展全球視野的台灣學子來說，這是一張直通國際頂尖設計殿堂的「黃金通行證」。

廣告 廣告

義大利杜林理工大學、坎梅里諾大學、佛羅倫斯大學、杜林大學與米蘭理工大學等12位教授、義大利辦事處代表 Marco Lombardi與逢甲大學師長於活動後合影。（馮惠宜攝）

設計的力量不只在美學，更在於回應社會與環境挑戰。展覽以「設計共創永續生活」為主題，呈現義大利設計精神與台灣建築的在地實踐；國際論壇則將焦點放在「設計的能量：攜手打造永續、健康和共享的未來」，5位義大利教授分享永續設計、資源再利用與人本空間的實踐經驗。

基金會執行長高敬賢與逢甲大學副校長黎淑婷也從教育、產業和社會永續三面向探討，如何用設計推動更健康、更共享的生活型態。這場論壇為新世代設計師提供了激發創意與社會責任感的關鍵平台。

高潮出現在11月22日的「POLI.design × 逢甲大學工作營」。近50位學生與業界設計師組成跨背景團隊，在米蘭理工大學教授的指導下，展開「跨文化生活樞紐（Living Hub）」設計實驗。他們以日常生活為出發點，重新詮釋義大利設計精神，巧妙融入台灣在地文化，最終創造出融合「生活×共享×永續」的空間構想，呈現為充滿想像力的「生活樞紐：跳脫框架的畫布」。

更多中時新聞網報導

114學年大學新增60班別 聚焦AI、醫療

裴斗娜來台 驚喜被麵店老闆認出

修法 醫師受訓2年才能從事醫美