逢甲攝郎？鞋頭綁密錄器緊貼短裙女引熱議 男主動到案否認偷拍

社會中心／程正邦報導

男子在鞋子上綁上密錄器，再趁機接近穿短裙的女子，遭網友錄影PO網。（圖／翻攝自Threads @z_wm1）

台中知名逢甲商圈驚傳疑似偷拍事件！一對情侶18日晚間於商圈逛街時，發現一名白衣男子行跡詭異，不僅刻意靠近穿著短裙的對象，鞋帶上更疑似綁著小型運動攝影機，隨即錄影取證並在社群平台 Threads 揭露此事，引發網友高度關注。台中市警方表示，涉案男子今（19）日已主動到案，雖然極力否認犯案，但警方已保全相關證據，將針對其通訊設備進行深度鑑識。

男子發現事跡敗露仍相當鄭定，轉頭怒瞪目擊者。（圖／翻攝自Threads @z_wm1）

逛街驚見「鞋頭相機」：白衣男緊貼短裙女行為反常

根據目擊者詹先生在 Threads 分享的影片顯示，一名穿著白色外套的男子坐在商圈長椅上，看似專注於滑手機，但其腳上的球鞋鞋帶處卻綁著一個體積細小的黑色攝影裝置。詹先生接受媒體採訪時回憶，當時該名男子突然轉向並靠近他穿著短裙的女友，距離極近，動作極不自然。

「我叫我女朋友過來時，那個男生正好轉身，我瞥見他的手機螢幕竟是攝影監控畫面。」詹先生驚覺不對勁，隨即錄影存證。畫面曝光後，不少網友痛批：「這手法也太明目張膽」、「商圈人這麼多，真的防不勝防」。

男子鞋頭綁的密錄器相當隱密，要是沒反光不容易被發現。（圖／翻攝自Threads @z_wm1）

嫌疑人主動投案：警方查扣手機釐清有無不雅影像

台中市警察局第六分局西屯派出所表示，在相關影像於網路發酵後，涉案男子於昨日上午主動前往派出所說明。面對指控，該名男子否認有任何偷拍行為，對於鞋子上為何綁著小型相機，尚未給出令警方完全採信的解釋。

西屯派出所副所長莊貽麟指出，警方已在第一時間完成保全證據的動作，並查扣男子當時持有的手機。後續將委由刑事技術單位進行數位鑑識，清查手機及雲端硬碟中是否藏有非法拍攝之隱私影像。

影片在threads持續發酵，有網友穿同款鞋決定把它丟了。（圖／翻攝自Threads @z_wm1）

警方呼籲：人潮擁擠處應提高警覺

警方強調，若查證偷拍屬實，男子行為將觸犯《刑法》妨害秘密罪或《性侵害犯罪防治法》未經同意散布性影像，後續將依法函送地檢署偵辦。適逢週末商圈人潮眾多，警方呼籲女性朋友在公共場所若發現有人刻意尾隨、或有異常肢體靠近及不明器材對準身體，應立即撥打 110 報案或向周邊店家求助，以維護自身安全。

