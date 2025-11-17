逢甲改裝車噪音糾紛變毆打案 警察局長曝通報時間、收5報案

蔡耀頡（左）針對飆車噪音演變暴力事件，質詢吳敬田（右）。（翻攝自台中市議會YT）

台中逢甲商圈今（17日）凌晨發生改裝車深夜噪音引發的暴力衝突，一名陳姓男子因受不了持續噪音，下樓理論並持滅火器噴灑車輛，隨後遭車主等人以球棒圍毆，事件引發市議員關注，警察局長吳敬田今在議會備詢時表示，警方在接獲第1通噪音報案後6分鐘到場，並坦承當時共接獲5通相關報案。

今日凌晨，多輛改裝車於西屯區寶慶街與西屯路一帶來回飆車，產生巨大噪音影響住戶，陳男不堪其擾下樓與車主理論，並持滅火器朝車輛噴灑，不幸遭趙姓車主及同夥以球棒攻擊，倒地受傷。

市議員蔡耀頡今日質詢時表示，有接到當地民眾陳情，事發前半小時就曾致電報案，對此，吳敬田說明，警方接獲首通噪音通報時間為凌晨1時53分，員警於1時59分抵達現場，期間共收到5通噪音報案。

蔡耀頡質疑，若警方能在第一時間就派員處理噪音，是否能避免演變成暴力事件？他表示，噪音檢舉可由環保局開罰，對於噪音事件演變暴力事件，他問市長盧秀燕有何看法，盧則表示，員警在獲報不到10分鐘內到場，肯定警方有積極作為，並指後續也將8名犯嫌一網打盡。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





